Меблі, бензин та обладнання для лікарень: на що адміністрації окупованих міст витрачають мільйони гривень

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Росія окупувала понад 65% території Донецької області. Захоплено такі великі міста, як Маріуполь та Бахмут. Тим не менш, адміністрації населених пунктів, окупованих після 24 лютого 2022 року, продовжують працювати. Вони отримують фінансування з бюджету та постійно щось закуповують. На меблі, бензин, облаштування загороджень, канцелярію та інші товари витрачають десятки мільйонів гривень. «Новини Донбасу» переглянули тендерні закупівлі восьми адміністрацій захоплених міст. Куди витрачають мільйони гривень — читайте у статті.

Маріупольська адміністрація: десятки тендерів на сотні тисяч гривень

Десятки мільйонів гривень — це загальна сума закупівель у адміністрації Маріуполя та підпорядкованих їй структур за чотири місяці. З огляду на масштаби «Новини Донбасу» дивилися лише тендери з вартістю понад 50 тисяч гривень. Перша велика закупівля цього року — це послуги захисту веб-сервісів від DDоS-атак. За це виконавчий комітет Маріупольської міської ради сплатив 98 тисяч гривень. Ще 84 тисячі віддали компанії «Водафон Україна» за послуги зв'язку директора Департаменту виконкому міськради Дмитра Істоміна. Майже 200 тисяч гривень виконком заплатив «Криворіжтепломережі» за тепло у центрі допомоги «Я — Маріуполь» у Кривому Розі. І ще майже стільки ж за опалення хаба у Києві. Майже 100 тисяч обійшлася оренда двох авто Toyota Land Cruiser, на яких, ймовірно, пересуваються члени виконкому.



Понад 57 мільйонів гривень заплатив Маріупольський виконком за 128 тисяч продуктових наборів для переселенців. Тобто по 445 гривень за штуку. Їх доправили до Київської області. У складі набору м'ясні консерви, упаковка цукру, гречаної крупи, борошна, рису та макаронів, пачка чаю, соняшникова олія, печиво, молоко, що згущує, банку горошку та кукурудзи. Ще близько мільйона заплатили за оренду для розміщення продуктових наборів.



Дуже багато закупівель роблять медичні заклади, які переїхали з Маріуполя та створюють медичні хаби в інших містах.

Фото: Маріупольська міська рада

Лабораторні дослідження «Центру первинної медико-санітарної допомоги №1», релокованого до Черкас, обійшлися більш ніж у 150 тисяч. Ще майже 100 тисяч гривень заплатили «Черкаській міській інфекційній лікарні» за послуги діагностичної візуалізації. 230 тисяч коштувало медичне обладнання, серед якого лабораторні центрифуги, мікроскоп, стерилізатори. А от для «Маріупольської міської лікарні №1», яка тепер у Києві, закупили дуже багато меблів. Це шафи, стільці, крісла загалом приблизно на 300 тисяч гривень. Крім цього, цей медичний заклад купив на 566 тисяч лабораторних реактивів.



Для Маріупольської міської лікарні №9, яка переїхала до Одеси, купили 27 кондиціонерів. Витратили на це понад 640 тисяч гривень. Ще стільки ж заплатили за меблі. А от обладнання для ультразвукової, магнітної терапії коштувало понад 12 мільйонів. Ще близько семи мільйонів витратили на реабілітаційні тренажери. «Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 Маріуполя», який також тепер знаходиться в Одесі, купував меблі, медичне обладнання на понад 500 тисяч. Сюди доставили 11 кондиціонерів вартістю 365 тисяч гривень. Апаратура для «Маріупольської міської лікарні №8» коштувала понад три мільйони, а меблі понад 200 тисяч, за 343 тисячі купили 12 ноутбуків та за 333 тисячі 11 кондиціонерів.



Для маріупольських хабів по всій Україні закуповували каву та чай. На це витратили 310 тисяч гривень. Це ціна за 453 кілограмові упаковки кави у зернах та понад 800 пачок чорного та зеленого чаю. А ще «м.Єхаб» користувався послугами для проведення соцопитування, щоби покращити роботу центрів «ЯМаріуполь». За 98 тисяч київський ФОП мав проаналізувати два опитування та фокус-групу. Близько 12 мільйонів заплатили за харчування для переселенців у Моршині. Так коштувало триразове харчування на 12 днів для 24 тисяч 660 осіб. А за відпочинок у Трускавці заплатили майже 17 мільйонів. Це будуть 13 змін, починаючи з 1 травня до 27 жовтня. У кожній зміні сто чоловік.

Фото: Маріупольська міська рада

Фото: Маріупольська міська рада

Левова частина витрат йде на утримання соціального гуртожитку для маріупольців у Дніпрі. Понад мільйон гривень заплатили за електроенергію та близько 80 тисяч за тепло. Близько 60 тисяч – за технічне обслуговування ліфтів. У 325 тисяч обійшлося прибирання гуртожитку. Це понад 7 тисяч квадратних метрів. Понад 9 мільйонів гуртожиток заплатив житлово-комунальному підприємству Маріупольської міськради «Азовжилкомплекс» за послуги двірника, адміністратора, монтажника, перукаря, швачки. Щоправда, цих робітників шукали для трьох гуртожитків у Дніпрі, одного у Києві та одного у Чернівцях. Понад 2 млн 200 тисяч витратили на електроприлади до гуртожитку. Купили по 40 пральних машин, сушильних машин, мультиварок, витяжок та кухонних плит. Ще більш ніж 500 тисяч гривень обійшлася друкована та рекламна продукція.



Частина тендерів, які вже оголосили структурні підрозділи Маріупольської міської ради, поки що на етапі підготовки. «Новини Донбасу» стежитимуть, чим закінчаться торги.

Курахівська міськрада: закупівлі більш ніж на 10 мільйонів

Закупівлі Курахівської адміністрації за чотири місяці — понад 10 мільйонів гривень. Така велика сума пов'язана з тим, що міськрада купувала загородження, які потім доставили до Дніпропетровської області.

Міськрада за п'ять з половиною мільйонів гривень закупила у компанії із Запоріжжя 700 комплектів малопомітної перешкоди «Путанка». Її доставили до селища міського типу Слобожанське Дніпропетровської області, куди переїхала міськрада. Сюди ж привезли колючо-ріжучу спіральну огорожу типу «Егоза». Воно обійшлося міськраді у понад 4 млн гривень. Також із досить великих закупівель будівельні скоби. Їхня міськрада купувала двічі у різних компаній на загальну суму понад 320 тисяч гривень.



Комунальне підприємство «Центр первинної медичної допомоги Курахівської міської ради» наразі фактично знаходиться у Дніпрі. На початку січня він купив послуги у лабораторії CSD майже на 100 тисяч гривень. З великих закупівель також інформаційні системи програмного комплексу «Медична інформаційна система Health24». Це коштувало 108 тисяч гривень.



Майже 98 тисяч Курахівській міськраді коштувало користування автомобілем FORD FUSION для перевезення пасажирів і вантажу. Такий тендер провели двічі на ту саму суму. А ось автотранспортні послуги, пов'язані з перевезенням військовозобов'язаних Курахівської міської територіальної громади у військові частини коштували 595 тисяч гривень. Договір із компанією «Техно Сервіс Магістраль» із Дніпра у відкритому доступі не публікується. Він буде оприлюднений через 90 днів після скасування воєнного стану.

Соледарська адміністрація закуповує сітку для інженерних загороджень

Центри підтримки «Солідар дорога додому» працюють у Києві, Дніпрі та Черкасах. Спектр послуг тут такий самий, як і в інших — гуманітарна допомога, майстер-класи для дітей. З початку 2025 року Соледарська адміністрація закупила товарів та послуг понад п'ять мільйонів гривень.

Фото: Соледарська міська рада

Соледарська міська військова адміністрація досі займається евакуацією — вивозить людей автобусами та регулярно закуповує паливо. За це з початку року компанії «ОККО» заплатили понад 600 тисяч гривень.



У лютому відділ культури Соледарської міськради замовив у «Київського годинникового заводу» 20 пар наручних годинників загальною вартістю 35 тисяч 460 гривень — тобто приблизно по 1700 гривень за штуку. Доставити їх мали до села Базальтове на Рівненщині. Ймовірно, годинник закуповує для нагородження. Цього ж дня, 11 лютого, відділ культури опублікував два тендери на нагородні дипломи — загалом 40 штук майже за 27 тисяч. Також за 17 тисяч гривень купили 20 сувенірів із солі з логотипами та за 35 тисяч 50 медалей «Соледар».



Майже 99 тисяч гривень Управління освіти заплатило «Дніпропетровському заводу медпостачання» за п'ять місяців оренди хаба у Дніпрі. А 499 тисяч Управлінню соцзахисту обійшлися послуги з пересилання відправлень. Учасник тендеру тут лише «Укрпошта».



Тендери на понад 250 тисяч гривень провів «Центр первинної медико-санітарної допомоги Соледарської міськради». Купували паливо, дефібрилятори, дезінфікуючі засоби, бинти, бахіли та рукавички, а також апаратуру для радіотерапії, електротерапії та фізичної терапії. Причому цікаво, що фактичну адресу лікарні в одному тендері місто Кам'янське Дніпропетровської області, а в іншому — Жовті Води. На сайті лікарні вказано саме Кам'янське.



Доволі багато Соледарська міськрада закуповує матеріали для ремонту. Так, на 54 тисячі гривень купили 40 рулонів поліетиленової плівки. Її доставили до Краматорська. Як і 200 кілограмів цвяхів, майже на 60 тисяч гривень. Близько 380 тисяч Управління житлово-комунального господарства Соледарської міськради заплатило за 7500 квадратних метрів залізної сітки. Її доставили до села Никифорівка Донецької області. Воно знаходиться приблизно за вісім кілометрів від лінії фронту. Сюди замовили на 730 тисяч гривень малопомітну сітку. Це дуже тонкий дріт, який використовують для інженерних загороджень типу стримування.



Обидва товари закупили у компанії «Шелтер Україна», яка займається саме такою продукцією. А у заводу «Югсталь» майже за 4,5 млн грн. Управління житлово-комунального господарства Соледарської міськради закупило загороджувальну лінію типу «Єгоза». Це колючий дріт, який також доставили до села Никифорівка.

Авдіївка: понад мільйон гривень на закупівлі

Авдіївська міська військова адміністрація зараз перебуває у Дніпропетровській області. У Кривому Розі відкрито Авдіївський хаб. Тут допомагають переселенцям — надають гуманітарну та юридичну допомогу. Ще один хаб окупованого міста працює у Броварах Київської області. Загалом 2025 року Авдіївська адміністрація та її структурні підрозділи провели тендерів на суму понад 1 мільйон 200 тисяч гривень.

Фото: Авдіївська міська військово-цивільна адміністрація

За неповні чотири місяці 2025 року Авдіївська військова адміністрація провела понад 30 тендерів. На що витратили гроші? Це послуги з обслуговування комп'ютерної техніки, поштових марок, поліграфічної продукції. Наприклад, за 10 тисяч гривень ВА замовила банер, щоб інформувати мешканців Авдіївської громади про гуманітарні хаби в інших регіонах України. Щоправда, з назви тендеру здається, що цей банер мають встановити саме на території окупованої частини Донецької області, що звичайно неможливо.



На початку року Авдіївська ВА замовила компанії «Оранта» послуги зі страхування власників авто — це обійшлося приблизно в 18 тисяч. Одну із найбільших закупівель провели наприкінці січня. Це технічне обслуговування та ремонт службових автомобілів RENAULT. Займалося цим, судячи з тендерної документації, ТОВ «Сингл Мотор». Це офіційний дилер RENAULT у Дніпрі. За ремонт авто військова адміністрація заплатила близько 90 тисяч, хоча очікувана вартість тендеру була вищою — 166 тисяч гривень. Ще 99 тисяч обійшлося перевезення гуманітарних наборів до центрів підтримки переселенців з Авдіївської громади. Компанія «Логістика-ТДК», яка отримала ці гроші, зареєстрована у Чернігові.



Частина витрат — це веб-хостинг, обслуговування техніки, послуги пошти. Наприклад, 36 тисяч коштували послуги з адміністрування та обслуговування програмного забезпечення «ЦНАП SQS» — це автоматизована система ведення реєстру територіальної громади в електронному вигляді. Платить Авдіївська військова адміністрація та за комунальні послуги. Так, 45 тисяч за рік коштувала електрика від компанії «Дніпровські енергетичні послуги», понад 60 тисяч тепло. від компанії «Теплоенерго».



Чимало тендерів проводить Авдіївська міська лікарня на базі військової адміністрації. Наразі вона знаходиться в Оболонському районі Києва. 2 січня 2025 року за оренду приміщення на цю адресу фірмі «Іновекс-плюс» заплатили 696 тисяч гривень. Це ціна за 296 квадратних метрів на рік. Тобто в середньому по 58 тисяч гривень на місяць. Ще 72 тисячі коштував програмний комплекс «Медична інформаційна система Health24» у формі онлайн-доступу. 30 тисяч заплатили за дизельне паливо для лікарні.

Бахмутська адміністрація купувала міксери та пледи

Бахмутська міськрада та її структурні підрозділи закуповують багато. Загалом за неповні чотири місяці сума тендерів адміністрації — понад мільйон гривень. Наприклад, саме у міськради 50 тисяч гривень пішло «Асоціації міст України» як оплата за членські внески. Ще близько 50 тисяч було витрачено на перевезення пошти автомобільним транспортом. Понад 25 тисяч гривень адміністрація заплатила «Міській дитячій бібліотеці» Кривого Рогу за комунальні послуги у приміщенні, яке орендує. І ще понад 50 тисяч «Дитячо-молодіжному центру Лідер» за приміщення у Дніпрі.

Фото: Бахмутська міська рада

Управління освіти Бахмутської міськради у середині січня закупило у компанії «Комінтех» продукцію майже на 150 тисяч гривень. Це були пакети програмного забезпечення для фінансового аналізу та бухгалтерського обліку. Ще майже 40 тисяч пішли на фінансові консультації.



Майже 300 тисяч гривень отримала газета «Вперед». Це комунальне медіа родом із Бахмута, але зараз зареєстровано в Одесі. Фінансове управління Бахмутської міської ради заплатило ЗМІ майже 50 тисяч за публікацію офіційних матеріалів, оголошень та повідомлень. У середині лютого тендер на такі ж послуги у цій самій газеті провела Бахмутська міськрада, щоправда, вже майже на 100 тисяч гривень. У договорі йдеться про те, що газета надає міськраді до 20% площі номерів. Ще 20 тисяч гривень цій газеті заплатило Управління з питань фізичної культури та спорту Бахмутської міськради, 99 тисяч газета отримала від Управління соцзахисту та ще 20 тисяч від Управління освіти.



У березні Управління соцзахисту Бахмутської міськради закупило 80 пледів за 88 тисяч гривень. Доставили їх до Дніпра. А Управління молодіжної політики та у справах дітей, яке фактично перебуває у Києві, — 10 міксерів за 10 тисяч гривень. Міксери купували у якоїсь Валентини Кутової у Харкові, основний вид діяльності якої як ФОП — це організація похорону. Окрім неї, інших учасників тендеру не було.



Ще із великих закупівель — дизельне паливо майже за 30 тисяч гривень та бензин на 159 тисяч. До речі, у цій останній закупівлі було два учасники, що дуже велика рідкість у тендерних історіях міських адміністрацій. Щоправда, пропозицію «Петрол Партнер» відхилили й у підсумку в торгах все одно брала участь лише компанія «Укрнафта-Постач».



Звісно, закуповувала Бахмутська адміністрація також канцелярію, папір для принтерів, оплачувала поштові послуги.

Селидівська адміністрація: проектор та осушувачі повітря

Селидівська адміністрація також проводить чимало тендерів — загалом це понад мільйон гривень. Наприклад, у січні відділ культури закупив 65 блокнотів та кулькових ручок на суму майже 17 тисяч гривень. Тобто один комплект коштував більш ніж 250 гривень — досить дорого. Понад 90 тисяч відділ культури заплатив за роботи щодо демонтажу новорічної ялинки у селі Петропавлівська Борщагівка Київської області.



Дуже багато закуповує «Центральна міська лікарня Селідівської міської ради», яка переїхала до селища міського типу Миколаївка на Одещині. Це лабораторні реактиви та обладнання на суму понад 400 тисяч, фармацевтична продукція на 45,5 тисячі, ремонт вентиляції за 63 тисячі. 168 тисяч витрачено на адвокатські послуги за весь рік. Отримала їхня фірма з Харкова.



Сама міськрада 115 тисяч заплатила за обслуговування акаунтів супутникових комплектів «Starlink» та понад 70 тисяч за послуги інтернет-провайдерів. Понад 150 тисяч коштувало обладнання для відеоспостереження та близько 35 тисяч заплатили за його встановлення. 56150 гривень міськрада заплатила за проектор Acer. Середня ціна на таку модель зараз на десять тисяч гривень менша. За 60 600 гривень міськрада також закупила шість осушувачів повітря Maltec у підприємця з Краматорська. У договорі точно не вказано, яка саме модель осушувачів, але середня ціна, наприклад, за модель dh-2200 — трохи більше трьох тисяч. Найдорожча пропозиція, яку вдалося знайти «Новини Донбасу», — це близько шести тисяч за одиницю. Також досить дорога закупівля палива. Міськрада закупила три тисячі літрів бензину та тисячу літрів дизеля на загальну суму понад 240 тисяч гривень.

Вугледарська та Волноваська адміністрації: закупівлі мінімальні

Вугледарська та Волноваська адміністрації порівняно з іншими закуповують менше — на це у них пішло не більше мільйона гривень у кожної.

Насамперед тендери оголошує «Центральна міська лікарня Вугледарської міської ради», фактичну адресу якої тепер у Дніпрі. Наприклад, майже 142 тисячі гривень лікарня заплатила за доступ до онлайн-сервісів інформаційно-комунікаційної системи Хелсі.

Фото: Вугледарська міська військова адміністрація

Понад 120 тисяч гривень за весь 2025 рік заплатив Вугледарський міський відділ культури та туризму за суборенду частини нежитлового приміщення площею 28,8 квадратних метрів у Дніпрі.



Ще понад сто тисяч пішло на пальне. Його у компанії «ОККО-Сервіс» закуповував «Центр первинної медико-санітарної допомоги Вугледарської міської ради», а «Укрпетролцентр» Вугледарська міська військова адміністрація.



Загалом тендери Вугледарської адміністрації за січень-квітень 2025 року коштували бюджету менш ніж мільйон гривень.



Комунальне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги Волноваської міської територіальної громади» за 96 тисяч гривень закупило консультаційні послуги медичного соціального медіамаркетингу. Також чимала закупівля — дизельне паливо — понад сто тисяч гривень у компанії «Гарант ойл груп».



Управління соцзахисту Волноваської райадміністрації заплатило приватному підприємству «Будімпекс» 24 тисячі гривень за оренду приміщення у Полтаві. І ще близько 41 тисячі за помешкання у Києві. А ось оренда Центру підтримки переселенців «Плечом-до-плечу» у Кривому Розі біля комунального підприємства «Парковка та реклама» практично безкоштовна. За неї райадміністрація віддала лише 1 грн 20 копійок. При цьому електроенергія обійшлася тут більш ніж 24 тисячі.



Монітору закупівлі Волноваської адміністрації, «Новини Донбасу» звернули увагу на два тендери Комарської сільської військової адміністрації Волноваського району. У лютому майже за мільйон гривень ВА закупила малопомітну перешкоду із дроту для села Зелений Гай. Воно знаходиться практично на кордоні з Дніпропетровською областю, зараз приблизно за 15 кілометрів від фронту. У березні Комарська адміністрація закупила майже за 100 тисяч ще й 36 рулонів сітки для захисту від FPV-дронів.



Нагадаємо, що раніше «Новини Донбасу» проаналізували декларації голів військових адміністрацій Донецької області, зокрема окупованих міст.