Хто та за скільки ремонтує будинки у Краматорську та Слов’янську після атак РФ

Наслідки російської атаки на Краматорськ 7 березня 2025 року. Фото: Олександр Гончаренко

У Краматорську та Слов’янську ремонтують будинки, які постраждали внаслідок російських ударів. Принаймні, такий висновок можна зробити, зважаючи на тендери, проведені міськими адміністраціями у квітні. У Краматорську в сумі на це виділили майже два мільйони гривень. У Слов’янську приблизно стільки ж. Які компанії задіяні у ремонтах та коли вони закінчать роботи читайте у статті «Новин Донбасу».

Лабораторію лікарні №2 відремонтує підприємство, яке існує менше місяця

У перші дні квітня «Міська лікарня №2» Краматорської міськради оголосила тендер на розробку проєктно-кошторисної документації для реконструкції мережі електропостачання. Очікувана вартість робіт складала майже 255 тисяч гривень. Закупівля пройшла без використання електронної системи — тобто, без торгів. Договір уклали з компанією ТОВ «Електрік Сервіс», яка знаходиться в Краматорську. В травні минулого року це підприємство займалось реконструкцією схеми живлення лікарні у селі Старий Мізунь Івано-Франківської області. На це витратили майже 500 тисяч гривень, але не з обласного бюджету, а за кошти Національної служби здоров’я України. Замовником тоді біло «Обласне територіальне медичне об’єднання міста Краматорськ». У селі Старий Мізунь знаходиться філія об’єднання — клініка «Захід». Уповноважена особа «Електрік Сервіс» Сергій Захаров, який також зареєстрований як ФОП. З ним пов’язані окремі тендери, але на значно менші суми, ніж розробка проєкту для краматорської лікарні.



Тим часом ремонт клініко-діагностичної лабораторії лікарні №2 обійдеться майже у п’ять мільйонів гривень. Закінчити їх повинні до 15 червня. У конкурсі брали участь ПрАТ «МЕГА-РЕСУРС» та ФОП «Єрьомкін Геннадій Анатолійович». Підряд отримав останній, зважаючи, що зареєстрований він був лише 5 квітня. Публікація про тендер з’явилась 15 квітня.





Скрин із сайту Youcontrol.com.ua



Таким чином, доволі великий підряд отримало зовсім нове підприємство. На Геннадія Єрьомкіна зареєстровано ще два підприємства. Одне займається оптовою торгівлею залізними виробами, друге відведенням та очищенням стічних вод. В тендерах брало участь лише «НПП Укрпромресурс», основний вид діяльності якого торгівля, але закупівлі стосувались ремонтів. З 2016 року підприємство Єрьомкіна отримало майже дев’ять мільйонів гривень.

Участь «НВП Укрпромресурс» у тендерах. Скрин із сайту Youcontrol.com.ua



До речі, другий учасник тендеру ПрАТ «МЕГА-РЕСУРС» теж цікавий. Компанія створена досить давно, але це перший конкурс, де вона взяла участь. Серед кінцевих бенефіціарних власників ПрАТ «МЕГА-РЕСУРС» зазначені Олександр Петровський та Маріанна Данилів. Ці люди є також бенефіціарами «Краматорськтеплоенерго». Петровський є власником ще багатьох компаній, а також директором Міжнародного благодійного фонду «Солідарність». Як писали «Наші гроші» ще у 2020 році, він був власником групи компаній, які забудовували Київ та Дніпро.

Краматорська міськрада ремонтує будинки, пошкоджені після атаки 7 лютого

Частина тендерів у квітні, які публікувало Управління житлово-комунального господарства Краматорської міськради, стосувались ремонту будинків, пошкоджених внаслідок збройної агресії.



Перші такі тендери у квітні — це розробка проєктної документації для капітального ремонту житлових будинків на вулиці Архипа Куїнджі — №10 та 12.



7 березня Росія скинула на Краматорськ «ФАБ-250». Тоді постраждали п’ятеро людей. Часткових руйнувань зазнав приватний сектор на вулиці Астраханській та багатоповерхівки якраз на вулиці Архипа Куїнджі.



У торгах по обох пропозиціях брало участь лише ТОВ «Ескоінжиніринг». За розробку проєктів для двох будинків воно отримає 200 тисяч гривень. Компанія знаходиться у Краматорську та є частим учасником торгів. Наприклад, у травні 2024 року «Ескоінжиніринг» розробляла проєктно-кошторисну документацію для реконструкції підвальних приміщень для облаштування протирадіаційного укриття. Тоді за ці роботи фірма отримала майже 500 тисяч гривень із міського бюджету. А у липні 2024 року «Ескоінжиніринг» за 135 тисяч гривень розробила проєктну документацію для капітального ремонту будинку по вулиці Шкільній, 12. Наприкінці 2023 року ця ж компанія створила документацію для реконструкції очисних споруд каналізації в селищі Новодонецьке Краматорського району. Це коштувало більше 500 тисяч гривень. Але географія діяльності «Ескоінжиніринг» розповсюджується не тільки на Донецьку область. Неодноразово вона вигравала київські тендери, але суми там були значно менші.



По вулиці Архипа Куїнджі, 8, планується не лише розробка проєкту, але й ремонт. За 528 тисяч гривень Управління житлово-комунального господарства Краматорської міськради замовило покрівельні та інші спеціалізовані будівельні роботи. Строк виконання до 31 грудня.



Тендер пройшов з відкритими торгами, але участь брала лише одна компанія — приватне підприємство «Управляюча компанія “Добробут Соцмісто”». Знаходиться воно у Краматорську, займається будівництвом та електромонтажними роботами. Керує компанією Михайло Попов — людина із таким іменем у 2015 році балотувалась на виборах до Краматорської міськради як самовисуванець, але не пройшла.



«Добробут Соцмісто» не вперше виграє тендери. У вересні минулого року компанія отримала підряд на будівництво фортифікаційних споруд та нарощування системи інженерних загороджень на рубежі оборони Краматорської територіальної громади. У тендерній документації зазначено, що відкриті торги були відмінені через відсутність достатньої кількості учасників процедури закупівлі. Таким чином, «Добробут Соцмісто» отримало 640 тисяч гривень. У жовтні ця компанія вже вигравала тендер на 390 тисяч на облаштування контрольних пунктів посиленої оборони фортифікаційних споруд також у Краматорський громаді. Тоді закупівля також проводилась без відкритих торгів.



А ось компанія зі схожою назвою «Добробут-Краматорськ» також без використання електронної системи закупівель отримала майже 620 тисяч на відновлення систем опалення, які вийшли з ладу через відключення енергетичної інфраструктури, пошкодженої після російського удару 7 лютого. Тоді системи опалення були заморожені в 41-му буднику. Це сталося внаслідок пошкодження високовольтної лінії електропередач, що спричинило аварійну зупинку котлів «Краматорськтеплоенерго».



«Добробут-Краматорськ» та «Добробут Соцмісто», ймовірно, пов’язані між собою. Засновниця «Добробут-Краматорськ» Марина Попова — прізвище тут таке ж, як у власниці «Добробут Соцмісто». Підприємство Марини Попової — частий учасник тендерних закупівель і є керуючою компанією у Краматорську. Такий статус воно отримало ще у 2023 році. Тоді ж до переліку послуг таких компаній включили обслуговування внутрішніх газових мереж та догляд за деревами. Тож, навесні минулого року «Добробут-Краматорськ» отримала майже мільйон гривень за послуги з утримання зелених насаджень у Краматорську, що викликало неабияку дискусію серед містян.



Ще 34 будинки, в яких вийшли з ладу системи опалення після атаки в ніч з 7 на 8 лютого, повинна відремонтувати друга керуюча компанія в Краматорську. Це «Служба благоустрою “Комфорт”». На це виділено 639 тисяч гривень. Місцеві медіа, до речі, теж пов’язують її з Михайлом Поповим.

На протирадіаційне укриття понад мільйон

Значні суми у квітні виділяли на укриття, адреси яких з міркувань безпеки в пропозиціях не зазначаються. Так, «Інжинірингова компанія “Технобуд”» отримала майже 949 тисяч гривень за технічний нагляд під час будівництва протирадіаційного укриття. 901 тисячу з них виділено з державного бюджету, з міського — лише 47 тисяч. Ця фірма зареєстрована у Києві, але засновник Олег Волков з Авдіївки. «Інжинірингова компанія “Технобуд”» — учасник багатьох тендерів, у більшості — переможець. Останній з них — це здійснення технічного нагляду під час капітального ремонту п’яти приміщень Першого Краматорського ліцею для розміщення і навчання внутрішньо переміщених осіб. Ліцей релокований до міста Перечин Закарпатської області. На ці роботи із міського бюджету піде 578 тисяч гривень. Закінчити їх мають наприкінці серпня.



Повернемось до укриттів. Ще 240 тисяч гривень отримає «Інженерно-технічний центр “Спецбудпроект”». Компанія здійснить авторський нагляд за виконанням будівельно-монтажних робіт протирадіаційного укриття. Роботи ці повинні бути завершені наприкінці грудня — ймовірно, мова тут йде про теж укриття, що і в попередньому тендері, бо дата публікації закупівлі одна — 17 квітня. «Спецбудпроект» зареєстрована у Краматорську, є учасником багатьох закупівель в тому числі у Києві. Всі вони пов’язані з ремонтами. У 2024 році компанія зробила проєктно-кошторисну документацію для найпростішого укриття у Краматорську. Тоді загалом на ці послуги витратили більше 450 тисяч гривень. Потім «Спецбудпроект» заплатили більше 780 тисяч вже за проєкт будівництва протирадіаційного укриття. Станом на осінь 2024 року в Краматорську було лише одне укриття такого типу.



А ось звичайних укриттів у місті 90. Вже згадана компанія «Ескоінжиніринг» отримає ще 329 тисяч гривень за розробку проектно-кошторисної документації для капітального ремонту одного з них.

Участь «Ескоінжиніринг» у тендерах Скрін із сайту Youcontrol.com.ua



Слов'янськ: до кінця весни ремонтують покрівлі

У Слов’янську велика частина оголошених тендерів була пов’язана із проведенням експертиз після часткового руйнування будинків внаслідок російської агресії. Одна така експертиза коштує 25-30 тисяч гривень. Так, капітальний ремонт покрівлі заплановано у житловому будинку по вулиці Торська, 59. Експертизу має зробити «Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут “Ндіпроектреконструкція”». Він існує вже більше 25 років, розташований у Києві.



Ще приблизно 106 тисяч інститут отримає за експертизу перед капітальним ремонтом будинків по вулиці Новосодівська, 17, Василівська, 25 та Центральна, 25. Строк виконання робіт до кінця травня. Ймовірно, всі ці будинки постраждали після атаки Слов’янська 15 квітня. Тоді епіцентром, куди влучила ракета, стала вулиця Поштова. Поряд із нею якраз знаходяться Торська та Центральна, а тендери на проведення експертиз були оприлюднені у 20-х числах квітня.



Майже 600 тисяч гривень Управління житлово-комунального господарства Слов’янської міської військової адміністрації виділило на капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вулиці Осіння, 1.



ФОП «Будюхін Олександр Григорович» повинен закінчити ці роботи до кінця року. Це підприємець зі Слов’янська, зареєстрований вісім років тому — у 2017-му. З 2018 року є частим учасником державних тендерів. Найбільший з них — це друга черга реконструкції навчального корпусу Краматорської спеціальної школи №18 ще у 2021 році майже на 29 мільйонів гривень. Але тоді Олександр Будюхін лише брав участь, але не отримав цей підряд. При цьому навесні 2021 року цей ФОП виграв тендер на реконструкцію головного корпусу з благоустроєм прибудинкової території Дошкільного навчального закладу №3 Лиманської міської ради. За це підприємець отримав більше п’яти мільйонів гривень.





Участь «Будюхін Олександр Григорович» у тендерах Скрін із сайту Youcontrol.com.ua

3 квітня Управління житлово-комунального господарства Слов’янської міської військової адміністрації оголосило три тендери на ремонт покрівлі у трьох будинках. Це вулиця Осіння, 3; вулиця Українських Десантників, 2 та 4. Їх отримали різні компанії. Точніше, ФОПи. Покрівлю на Осінній, 3 майже за 590 тисяч гривень до 30 травня повинен відремонтувати «Прокоф’єв Микола Анатолійович». Це підприємець із селища Сидорове, основний вид діяльності якого якраз покрівельні роботи. З осені 2023 року брав участь у 32 закупівлях. Загалом отримав за цей час більше 14 мільйонів гривень.

Участь «Прокоф'єв Микола Анатолійович» у тендерах Скрін із сайту Youcontrol.com.ua



Ремонт покрівлі на вулиці Українських Десантників, 2 має зробити вже іншу фізособу – «Бушин Сергій Володимирович» за 618 тисяч гривень. Він із Слов'янська та був зареєстрований ще 25 років тому. У державних тендерах бере участь із 2019 року. Займався будівельними роботами у Слов'янську, Краматорську, Лимані. Загалом за шість років отримав понад 26 мільйонів гривень.



А ось покрівлю на вулиці Українських Десантників, 4 ремонтує вже Ковальов Володимир Анатолійович. Сума тендеру – понад 614 тисяч гривень. Цей ФОП із селища Хрестище, також частий учасник держзакупівель. Здебільшого у Слов'янську. З 2018 року цей підприємець виграв лотів на понад 36 мільйонів гривень. Нагадаємо, нещодавно «Новини Донбасу» переглянули тендерні закупівлі восьми адміністрацій захоплених міст на Донеччині. Куди витрачають мільйони гривень – читайте у цій статті.