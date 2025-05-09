Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

9 травня у Донецьку, Маріуполі, Макіївці та на Саур-Могилі: Пам'ять на службі пропаганди

Юлія Діденко
09 травня 2025, 19:08

9 травня у Донецьку, Маріуполі, Макіївці та на Саур-Могилі: Пам'ять на службі пропаганди

«Парад» іграшкової техніки на площі Леніна в Донецьку. Фото: соцмережі «Парад» іграшкової техніки на площі Леніна в Донецьку. Фото: соцмережі

У Донецьку 9 травня пройшло без параду військової техніки, як це було минулими роками — були лише паркетні заходи за участю верхівки окупаційної адміністрації регіону, автопробіги з прапорами СРСР та Росії, польова кухня та «парад» іграшкової техніки на площі Леніна.

Окупаційна влада в Маріуполі та на Савур-Могилі розгортала гігантський «Прапор Перемоги», а в Бахмуті - банери на тлі руїн стертого в попіл під час російського наступу міста. Жодна з цих «святкових» картин не приховує, що регіон живе у війні вже 11-й рік. «Новини Донбасу» відстежували як проходить 9 травня в захоплених Росією містах Донецької області.

9 ТРАВНЯ 2025 РОКУ В ОКУПОВАНОМУ ДОНЕЦЬКУ

У захопленому з 2014 року обласному центрі подій окупаційна влада запланувала найбільше. Але, безумовно, таких масштабних парадів та акцій як у минулі роки окупації — у 2019, у 2020, і у 2021 — у місті не відбувається.

У Донецьку цього року обмежилися невеликими автопробігами з радянськими та російськими прапорами — до 20 машин у колоні, і мотоколоною з портретами як під час акцій «Безсмертний полк».

Автопробіг у Донецьку до 9 травня.

Мотопробіг до 9 травня в окупованому Донецьку.

Також у різних локаціях міста були розкидані окремі тематичні заходи. У парку Щербакова, біля лікарні імені Калініна та на бульварі Пушкіна стояли імпровізовані польові кухні. На площі імені Леніна з боку проспекту Ілліча встановили літери «ПЕРЕМОГА» та кілька конструкцій з прапорами СРСР і РФ. Там же провели «міні-парад військової техніки».

Площа Леніна у Донецьку.

Традиційну російську акцію «Безсмертний полк» теж чомусь організовувати не стали, але в центрі було помічено двоє людей із портретами, вірогідно, загиблих під час Другої світової родичів — літня жінка та молодий хлопець.

Двоє людей йдуть центром Донецька з портретами Фото: соцмережі.

Не втрималися у групуванні «ДНР» від чергового «маскараду» у стилі «військової реконструкції»: співробітники так званої «поліції» поклали квіти до монумента «Твоїм визволителям, Донбас» одягнені у форму комісарів міліції 40-х років. Символізм окупаційна влада пояснила так:


Раніше у 2019 році охоронця Дениса Пушиліна на параді вбирали у форму НКВС. Відродження культу СРСР часів Сталіна — не нова фішка в окупації.

І знову все це роблять за прикладом «старшого брата» — Москви. Цього року бюст Сталіну відкрили в окупованому Мелітополі Запорізької області.

Але повернемося до Донецька. Пізніше протягом дня люди традиційно приходили до Парку Ленінського комсомолу. До окупації саме в цьому парку, біля «Донбас Арени», проходили наймасштабніші святкування.

Люди в парку Ленінського комсомолу в Донецьку на 9 травня.

Площа Ленінського комсомолу у Донецьку 9 травня 2011 року.

Але найбільш розпіареною подією цього дня в окупованому місті став запуск поїзда з Донецького залізничного вокзалу.

Запуск поїзда з залізничного вокзалу в Донецьку

Окупаційна влада запустила російські електровози з кількома вагонами. Один поїзд вирушив до станції Успенська, на кордоні з Ростовською областю. Інший - курсує між окупованими Ясинуватою та Дебальцевим.

Раніше поїзди ходили лише з Макіївки, потім із Ясинуватої, тепер цей маршрут продовжили до Донецька.

Залізничний вокзал у Донецьку.

Показово, що над одним із переходів повісили банер із написом «Дякуємо за мирне небо». Донеччанам — як тим, хто залишився, так і тим, кого війна змусила тікати з рідного міста — нікому сказати «дякую» за мирне небо. Адже через дії російського керівництва регіон уже одинадцятий рік живе в умовах війни, повторення якої так не хотіли ті, хто віддав життя під час Другої світової.

Банер над одним із переходів на Ж/Д вокзалі у Донецьку.

Водночас, місцеві жителі скаржилися, що не можуть потрапити на Саур-Могилу.

Судячи з усього, локацію готували до появи голови угрупування «ДНР» Дениса Пушиліна та інших чиновників окупаційної адміністрації.

Представники окупаційної адміністрації "ДНР" на Саур-Могилі.

Прапор перемоги на Саур-Могилі.

У роки Другої світової війни за контроль над Саур-Могилою, як важливою стратегічною висотою, точилися запеклі бої. У 1941–42 роках її обороняли війська Червоної армії, а влітку 1943 року тут був головний спостережний пункт німецьких військ на Міуському фронті. Під час Донбаської операції бої за цю висоту були одними з найзапекліших. Лише в серпні 1943 року радянським військам вдалося її взяти. На згадку про ці події тут створили меморіальний комплекс. Судячи з усього, саме тому цю локацію обрали головною для відвідування керівництвом угруповання «ДНР» цього року.

Керівництво окупаційної адміністрації "ДНР" на Саур-Могилі.

ЩО ВІДБУВАЛОСЯ У ІНШИХ МІСТАХ ОКУПОВАНОЇ ЧАСТИНИ ДОНЕТЧИНИ

У Макіївці показали виступ військового оркестру біля будівлі міської адміністрації, який грав пісні воєнних років. З мирних жителів, судячи з відео, там зібралося не більше 50 осіб.

Оркестр у Макіївці виконує пісні воєнних років.

Відвідувачі святкового концерту біля міської адміністрації Макіївки 9 травня.

До маленьких імпровізованих ходів у місті залучили школярів та студентів. Російська пропаганда витрачає величезні гроші та зусилля для «роботи з молоддю» на окупованих нею територіях. Мілітаризація та ідеологічна обробка тривають повним ходом упродовж усього періоду окупації.

У Маріуполі, що став сакральною жертвою Путіна на початку повномасштабного вторгнення, і який російські війська у спробах захопити, знищували з особливою злобою, також розгорнули «Прапор Перемоги», нібито розміром 450 м².

Прапор перемоги у Маріуполі.

Люди за традицією покладали квіти до зруйнованої будівлі міської міліції. Вона згоріла в 2014 році в результаті атаки проросійських бойовиків 9 травня. Варто зазначити, що покладати квіти до цієї будівлі людям, зокрема й з протилежним поглядом на події 2014 року, ніхто не забороняв. Вони приходили туди щороку з 2015-го і до повномасштабного вторгнення. Без конфліктів, щоправда, не обходилося. Але жодної «заборони» не було.

З тією лише різницею, що після так званого «визволення» все місто почало виглядати як згоріле ГУВС. А точна кількість загиблих під час блокади та боїв невідома досі.

Будівля главку міліції у Маріуполі після 2014 року.

Андрющенко показав цвинтар, де поховали вбитих росіянами маріупольців Одна із зруйнованих у ході російського настання багатоповерхівок у Маріуполі Фото: соцмережі


А навпроти згорілої також ще у 2014-му будівлі міськради розмістили портрети проросійських бойовиків. Серед них — колишній ватажок угруповання «ДНР» Олександр Захарченко, якого було вбито 2018 року внаслідок вибуху в кафе «Сєпар» у центрі Донецька.

Найбільш масштабні заходи, присвячені Дню перемоги, пройшли на площі біля пам'ятника Воїнам визволителям.

Також проходили авто- та мото-пробіги. Квіти до пам'ятників так звана "влада" покладала практично у всіх районах міста.

Пам'ятник Воїнам визволителям в окупованому Маріуполі 9 травня.

Обстановка у Маріуполі 9 травня.

Окремо варто згадати й окупований та зруйнований Бахмут, де напередодні 9 травня на тлі розбитих багатоповерхівок вивісили яскраві вітальні банери. Мабуть, жодне фото цього року не демонструє настільки символічно жах і сюрреалізм того, що відбувається.

Банери до 9-го травня в окупованому та зруйнованому Бахмуті Фото: соцмережі

ТЕГИ

Інше
ДНР Війна окупаційна влада
Події
9 травня день перемоги День перемоги в Донецьку
Місця
Донецьк Маріуполь Бахмут Макіївка Савур-Могила

Інші публікації

@novosti.dn.ua

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
15:37
«ДНР» відкрила залізничний вокзал в окупованому Донецьку: куди їдуть російські електровози
11:33
В окупованому Мелітополі встановили пам'ятник Сталіну
09:55
У тимчасово окупованій Макіївці біда з каналізацією
08:59
В окупованому Луганську збираються завершити облаштування військового навчального центру для молоді. Що про нього відомо
23:00
Головне за день: Трамп анонсував переговори із Зеленським. Як минула перша доба «перемир'я»
22:44
Знесення замість відновлення: що сталося з будинком у Донецьку після обстрілу 2022 року
22:19
В окупованому Луганську також відключать мобільний зв'язок на 9 травня
18:00
Вирізає ліси для військових РФ — голові фейкового міністерства «ДНР» повідомили про підозру
16:56
У Сіверськодонецьку окупанти ліквідували «водоканал»: в ОВА розповіли, що відомо
16:36
У Луганській області окупанти обмотали чорною плівкою пам'ятники на могилах українських військових
10:08
Начальник ВЛК МВС в окупованому Севастополі вистрілив собі у голову: його налякала повітряна тривога
23:00
Головне за день: Україна згодна на буферну зону? РФ вдарила по Києву та Запоріжжю
21:50
Окупований Донецьк зазнав обстрілу: що відомо
11:44
Спротив виявив перебіжчика на ТОТ Донеччини
23:29
Головне за день: Обмін полоненими. Окупанти атакували Суми та Запоріжжя
18:28
У Донецьку школяр поставив у глухий кут російського депутата
16:24
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
12:32
Журналісти встановили 29 місць несвободи, де РФ системно застосовує тортури. 11 з них в окупації
10:35
Окупанти в Токмаку «реквізують» генератори у місцевих
23:30
Головне за день: Коли зустрінуться Путін та Трамп? Евакуація на Сумщині
усі новини
19:47
Що потрібно мати у машині для дальньої поїздки? (реклама)
18:52
Тисячі українців в заручниках Росії: Лубінець закликав світ реагувати на порушення Кремля
18:26
Лідер Китаю в Москві висловився про «багатополярний світ» та «корінні причини» війни
17:36
«Вагнерівці» у школах та примусова паспортизація: історії українських дітей, які виїхали з окупації
17:23
Працюють на Росію в окупованому Маріуполі: троє колишніх поліцейських можуть отримати термін
17:17
Російські військові використовують протитанкові рови як укриття
16:35
«Дружня» армія Китаю марширувала в Москві на параді, війська КНДР — не вийшли
16:35
У Курській області Росії встановлять пам'ятники військовим КНДР, які воювали з Україною
16:05
Росія зосередила велику кількість військ і намагається наступати широким фронтом на Покровському напрямку – «Хортиця»
16:02
Посол США в Росії проігнорувала запрошення на парад 9 травня у Москві
15:58
Кандидат у президенти Румунії чекає від Києва компенсації за військову допомогу
15:53
«Кібер-АТЕШ» атакував сайт «Безсмертний полк» — ресурс пропаганди РФ
15:45
У ЗСУ відповіли, чи відчувається «перемир'я» на фронті у Донецькій та Луганській областях
15:37
«ДНР» відкрила залізничний вокзал в окупованому Донецьку: куди їдуть російські електровози
15:31
Внаслідок атаки дрона було поранено заступника губернатора Бєлгородської області РФ
15:30
Російські війська просуваються на Врем'євському напрямку
15:05
Армія РФ останніми днями посилила тиск і намагається витіснити українські війська з центру Часового Яру – ЗСУ
14:51
Про спроби прориву ЗСУ до Курської та Бєлгородської області заявило Міноборони РФ
14:30
На зустрічі з лідером Китаю Путін висловив готовність розпочати мирні переговори з Україною
14:14
На параді «перемоги» поруч із Путіним сидів учасник окупації Маріуполя
усі новини
ВІДЕО
Внаслідок атаки дрона було поранено заступника губернатора Бєлгородської області РФ Внаслідок атаки дрона було поранено заступника губернатора Бєлгородської області РФ
09 травня, 15:31
Перевантажена тварина ледве пересувається. Фото: кадр із відео Російські військові перевантажують віслюків для транспортування спорядження
09 травня, 13:39
Евакуація із Шахового. Фото: кадр із відео «Білі янголи» евакуювали багатодітну сім'ю з прифронтового Шахового
09 травня, 12:58
Удар по укриттю окупантів на півдні. Фото: кадр із відео МіГ-29 ЗСУ знищив живу силу ворога на півдні України
09 травня, 10:52
Затримання підозрюваних. Фото: кадр із відео СБУ викрила агентурну мережу військової розвідки Угорщини
09 травня, 09:59
У російському Бєлгороді безпілотник упав на будинок обласного уряду. Ілюстративне фото Безпілотник упав на будівлю уряду Бєлгородської області РФ
09 травня, 09:41

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір