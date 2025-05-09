9 травня у Донецьку, Маріуполі, Макіївці та на Саур-Могилі: Пам'ять на службі пропаганди

«Парад» іграшкової техніки на площі Леніна в Донецьку. Фото: соцмережі

У Донецьку 9 травня пройшло без параду військової техніки, як це було минулими роками — були лише паркетні заходи за участю верхівки окупаційної адміністрації регіону, автопробіги з прапорами СРСР та Росії, польова кухня та «парад» іграшкової техніки на площі Леніна.



Окупаційна влада в Маріуполі та на Савур-Могилі розгортала гігантський «Прапор Перемоги», а в Бахмуті - банери на тлі руїн стертого в попіл під час російського наступу міста. Жодна з цих «святкових» картин не приховує, що регіон живе у війні вже 11-й рік. «Новини Донбасу» відстежували як проходить 9 травня в захоплених Росією містах Донецької області.

9 ТРАВНЯ 2025 РОКУ В ОКУПОВАНОМУ ДОНЕЦЬКУ

У захопленому з 2014 року обласному центрі подій окупаційна влада запланувала найбільше. Але, безумовно, таких масштабних парадів та акцій як у минулі роки окупації — у 2019, у 2020, і у 2021 — у місті не відбувається.



У Донецьку цього року обмежилися невеликими автопробігами з радянськими та російськими прапорами — до 20 машин у колоні, і мотоколоною з портретами як під час акцій «Безсмертний полк».

Автопробіг у Донецьку до 9 травня.

Мотопробіг до 9 травня в окупованому Донецьку.

Також у різних локаціях міста були розкидані окремі тематичні заходи. У парку Щербакова, біля лікарні імені Калініна та на бульварі Пушкіна стояли імпровізовані польові кухні. На площі імені Леніна з боку проспекту Ілліча встановили літери «ПЕРЕМОГА» та кілька конструкцій з прапорами СРСР і РФ. Там же провели «міні-парад військової техніки».

Площа Леніна у Донецьку.

Традиційну російську акцію «Безсмертний полк» теж чомусь організовувати не стали, але в центрі було помічено двоє людей із портретами, вірогідно, загиблих під час Другої світової родичів — літня жінка та молодий хлопець.

Двоє людей йдуть центром Донецька з портретами Фото: соцмережі.

Не втрималися у групуванні «ДНР» від чергового «маскараду» у стилі «військової реконструкції»: співробітники так званої «поліції» поклали квіти до монумента «Твоїм визволителям, Донбас» одягнені у форму комісарів міліції 40-х років. Символізм окупаційна влада пояснила так:



Раніше у 2019 році охоронця Дениса Пушиліна на параді вбирали у форму НКВС. Відродження культу СРСР часів Сталіна — не нова фішка в окупації.



І знову все це роблять за прикладом «старшого брата» — Москви. Цього року бюст Сталіну відкрили в окупованому Мелітополі Запорізької області.



Але повернемося до Донецька. Пізніше протягом дня люди традиційно приходили до Парку Ленінського комсомолу. До окупації саме в цьому парку, біля «Донбас Арени», проходили наймасштабніші святкування.

Люди в парку Ленінського комсомолу в Донецьку на 9 травня.

Площа Ленінського комсомолу у Донецьку 9 травня 2011 року.

Але найбільш розпіареною подією цього дня в окупованому місті став запуск поїзда з Донецького залізничного вокзалу.

Запуск поїзда з залізничного вокзалу в Донецьку

Окупаційна влада запустила російські електровози з кількома вагонами. Один поїзд вирушив до станції Успенська, на кордоні з Ростовською областю. Інший - курсує між окупованими Ясинуватою та Дебальцевим.

Раніше поїзди ходили лише з Макіївки, потім із Ясинуватої, тепер цей маршрут продовжили до Донецька.

Залізничний вокзал у Донецьку.

Показово, що над одним із переходів повісили банер із написом «Дякуємо за мирне небо». Донеччанам — як тим, хто залишився, так і тим, кого війна змусила тікати з рідного міста — нікому сказати «дякую» за мирне небо. Адже через дії російського керівництва регіон уже одинадцятий рік живе в умовах війни, повторення якої так не хотіли ті, хто віддав життя під час Другої світової.

Банер над одним із переходів на Ж/Д вокзалі у Донецьку.

Водночас, місцеві жителі скаржилися, що не можуть потрапити на Саур-Могилу.

Судячи з усього, локацію готували до появи голови угрупування «ДНР» Дениса Пушиліна та інших чиновників окупаційної адміністрації.

Представники окупаційної адміністрації "ДНР" на Саур-Могилі.

Прапор перемоги на Саур-Могилі.

У роки Другої світової війни за контроль над Саур-Могилою, як важливою стратегічною висотою, точилися запеклі бої. У 1941–42 роках її обороняли війська Червоної армії, а влітку 1943 року тут був головний спостережний пункт німецьких військ на Міуському фронті. Під час Донбаської операції бої за цю висоту були одними з найзапекліших. Лише в серпні 1943 року радянським військам вдалося її взяти. На згадку про ці події тут створили меморіальний комплекс. Судячи з усього, саме тому цю локацію обрали головною для відвідування керівництвом угруповання «ДНР» цього року.

Керівництво окупаційної адміністрації "ДНР" на Саур-Могилі.

ЩО ВІДБУВАЛОСЯ У ІНШИХ МІСТАХ ОКУПОВАНОЇ ЧАСТИНИ ДОНЕТЧИНИ

У Макіївці показали виступ військового оркестру біля будівлі міської адміністрації, який грав пісні воєнних років. З мирних жителів, судячи з відео, там зібралося не більше 50 осіб.

Оркестр у Макіївці виконує пісні воєнних років.

Відвідувачі святкового концерту біля міської адміністрації Макіївки 9 травня.

До маленьких імпровізованих ходів у місті залучили школярів та студентів. Російська пропаганда витрачає величезні гроші та зусилля для «роботи з молоддю» на окупованих нею територіях. Мілітаризація та ідеологічна обробка тривають повним ходом упродовж усього періоду окупації.



У Маріуполі, що став сакральною жертвою Путіна на початку повномасштабного вторгнення, і який російські війська у спробах захопити, знищували з особливою злобою, також розгорнули «Прапор Перемоги», нібито розміром 450 м².

Прапор перемоги у Маріуполі.

Люди за традицією покладали квіти до зруйнованої будівлі міської міліції. Вона згоріла в 2014 році в результаті атаки проросійських бойовиків 9 травня. Варто зазначити, що покладати квіти до цієї будівлі людям, зокрема й з протилежним поглядом на події 2014 року, ніхто не забороняв. Вони приходили туди щороку з 2015-го і до повномасштабного вторгнення. Без конфліктів, щоправда, не обходилося. Але жодної «заборони» не було.



З тією лише різницею, що після так званого «визволення» все місто почало виглядати як згоріле ГУВС. А точна кількість загиблих під час блокади та боїв невідома досі.

Будівля главку міліції у Маріуполі після 2014 року.

Одна із зруйнованих у ході російського настання багатоповерхівок у Маріуполі Фото: соцмережі



А навпроти згорілої також ще у 2014-му будівлі міськради розмістили портрети проросійських бойовиків. Серед них — колишній ватажок угруповання «ДНР» Олександр Захарченко, якого було вбито 2018 року внаслідок вибуху в кафе «Сєпар» у центрі Донецька.

Найбільш масштабні заходи, присвячені Дню перемоги, пройшли на площі біля пам'ятника Воїнам визволителям.



Також проходили авто- та мото-пробіги. Квіти до пам'ятників так звана "влада" покладала практично у всіх районах міста.

Пам'ятник Воїнам визволителям в окупованому Маріуполі 9 травня.

Обстановка у Маріуполі 9 травня.

Окремо варто згадати й окупований та зруйнований Бахмут, де напередодні 9 травня на тлі розбитих багатоповерхівок вивісили яскраві вітальні банери. Мабуть, жодне фото цього року не демонструє настільки символічно жах і сюрреалізм того, що відбувається.

Банери до 9-го травня в окупованому та зруйнованому Бахмуті Фото: соцмережі