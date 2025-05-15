РФ розробила рекомендації, як треба перевиховувати українських дітей під час відпочинку

Слово «табори» в радянському вжитку поширилося набагато далі звичної сфери використання. Тому одразу надамо пояснення: в цьому дослідженні мова піде саме про дитячі табори відпочинку.
Зараз на окупованих територіях України Російська Федерація повертає дитячі табори, які працюють за радянською системою виховання — в найгіршому її варіанті.
На початку цього року міністерство освіти Російської Федерації розіслало керівництву дитячих таборів, які працюють на окупованих територіях України (частини 4-х областей та Крим), методичні рекомендації, як треба організовувати дитячий відпочинок, як будувати розклад дня, які свята святкувати з дітьми, які ритуали є обов’язковими, а які — опціональними.
Relocated media cluster, що є проєктом ГО «ДІІ-Україна» вдалося отримати цей документ і детально його вивчити. Він має довгу назву: «Методичні рекомендації у реалізації календарного плану федеральної програми виховної роботи в організаціях відпочинку дітей та їх оздоровлення». В розробці рекомендацій взяли участь колись провідні дитячі центри СРСР, які збереглися й досі — наприклад, окупований «Артек», «Океан», «Орлятко».
Основний зміст та важливі цитати пропонуємо до ознайомлення.
«Формування у дітей емоційно-ціннісного відношення до символів Російської Федерації, її культури та традицій малої Батьківщини», — основна задача, яку ставить російська влада перед педагогами.
Тому рекомендації розпочинаються з детально описаного сценарію, що треба робити з російським прапором щоденно під час зміни.
Окупанти наказують щоранку збирати дітей на урочисті лінійки, проводити спочатку процедуру підняття прапора, а ввечері — процедуру спуску прапора.
Російський прапор — така святиня, вчать дітей окупанти, що залишати його на ніч ніяк не можна. Тому директор табору зобов’язаний призначити відповідальну людину із числа вожатих, яка буде щовечора приймати від дітей прапор, відносити його в кімнату на зберігання, а вранці урочисто виносити із кімнати.
Ось в яких жахливих канцелярно-радянських виразах окупанти описують, як це треба робити.
Використання державного прапора Російської Федерації здійснюється у порядку, зазначеному у Федеральному конституційному законі "Про державний прапор Російської Федерації".
Час підйому державного прапора Російської Федерації визначається згідно з режимом дня.
З другого дня зміни, наказують пропагандисти від освіти, ранок кожного дня починається з підйому державного прапора Російської Федерації та виконання гімну Російської Федерації.
Це відбувається в такому порядку (далі знов цитата із документу):
(«Товариш старший вожатий! Табір « … назва» для підйому державного прапора Російської Федерації вишикувано. Старший радник (капітан) табору (прізвище та ім'я)».
(«Право підняти Державний прапор Російської Федерації надається … прізвище з перерахуванням заслуг»).
Ввечері ритуал повторюється у зворотному порядку з тією лише різницею, що спуск прапора здійснюється без гімну.
Міністерство освіти РФ розробило перелік свят та пам’ятних дат, які обов’язково мають бути відсвятковані, згадані, відмічені певним заходом.
Мета сформульована так: «Всебічний розвиток особистості дітей через формування громадянської ідентичності, патріотизму та культурної поінформованості в контексті значних історичних та культурних подій».
Якщо пригадати, що мова йде про викрадених дітей, громадян іншої країни, які вимушено опинилися на окупованих територіях і не можуть ухвалювати самостійних рішень, де їм знаходитися, де навчатися і як відпочивати, то нав’язування російської ідентичності — це злочин, згідно з Женевською конвенцією.
Ось які свята та дати входять до обов’язкового переліку на літній період:
Для цього треба проводити «уроки мужності» (уроки зобов’язують проводити на канікулах!», влаштовувати «куточки пам’яті» та показувати дітям патріотичне кіно.
«Завдання: познайомити та сформувати почуття причетності місії та цінностям Руху Перших, розширити уявлення про напрямки діяльності Руху Перших ознайомити з флагманськими проєктами Руху Перших, залучити до колективної соціально значущої діяльності Руху Перших», — йдеться у документі.
Заходи в рамках цього «свята» мають проводитися мілітаризовано, з використанням елементів військової гри «Зарниця», відомої ще з радянських часів.
Всі ці формулювання, плани, сценарії і сама лексика, якою написані рекомендації щодо роботи з дітьми, фактично є копією того, що відбувалося у дитячих таборах за радянські часи.
Діти займаються зарядкою не для того, щоб бути здоровими, а щоб «покращити уміння рухатися», вивчають правила безпечної поведінки не для того, щоб не потрапити у лихо, а щоб «сформувати навички здорового способу життя» тощо.
Окупанти не радять використовувати для ігор Гарі Потера чи Майнкрафт, і навпаки — радять посилатися на героїв радянських мультфільмів та радянських книжок, ну і звісно, російських народних казок.
Окупанти вже почали формувати групи для організованого вивезення дітей ось в такі табори відпочинку на окупованих територіях. Тож батькам варто усвідомлювати, що насправді це не відпочинок — це перевиховувати їхніх дітей.