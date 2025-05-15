РФ розробила рекомендації, як треба перевиховувати українських дітей під час відпочинку

Слово «табори» в радянському вжитку поширилося набагато далі звичної сфери використання. Тому одразу надамо пояснення: в цьому дослідженні мова піде саме про дитячі табори відпочинку.



Зараз на окупованих територіях України Російська Федерація повертає дитячі табори, які працюють за радянською системою виховання — в найгіршому її варіанті.



На початку цього року міністерство освіти Російської Федерації розіслало керівництву дитячих таборів, які працюють на окупованих територіях України (частини 4-х областей та Крим), методичні рекомендації, як треба організовувати дитячий відпочинок, як будувати розклад дня, які свята святкувати з дітьми, які ритуали є обов’язковими, а які — опціональними.



Relocated media cluster, що є проєктом ГО «ДІІ-Україна» вдалося отримати цей документ і детально його вивчити. Він має довгу назву: «Методичні рекомендації у реалізації календарного плану федеральної програми виховної роботи в організаціях відпочинку дітей та їх оздоровлення». В розробці рекомендацій взяли участь колись провідні дитячі центри СРСР, які збереглися й досі — наприклад, окупований «Артек», «Океан», «Орлятко».



Основний зміст та важливі цитати пропонуємо до ознайомлення.

Щоденна пропаганда вранці, ввечері і протягом дня

«Формування у дітей емоційно-ціннісного відношення до символів Російської Федерації, її культури та традицій малої Батьківщини», — основна задача, яку ставить російська влада перед педагогами.



Тому рекомендації розпочинаються з детально описаного сценарію, що треба робити з російським прапором щоденно під час зміни.



Окупанти наказують щоранку збирати дітей на урочисті лінійки, проводити спочатку процедуру підняття прапора, а ввечері — процедуру спуску прапора.



Російський прапор — така святиня, вчать дітей окупанти, що залишати його на ніч ніяк не можна. Тому директор табору зобов’язаний призначити відповідальну людину із числа вожатих, яка буде щовечора приймати від дітей прапор, відносити його в кімнату на зберігання, а вранці урочисто виносити із кімнати.



Ось в яких жахливих канцелярно-радянських виразах окупанти описують, як це треба робити.

Державний прапор Російської Федерації є офіційним державним символом Російської Федерації.

Використання державного прапора Російської Федерації здійснюється у порядку, зазначеному у Федеральному конституційному законі "Про державний прапор Російської Федерації".



Державний прапор Російської Федерації щодня піднімається на щоглі (флагштоку). Щогла (флагшток) встановлюється в місці, що забезпечує кращу видимість державного прапора Російської Федерації і можливість вишукування навколо нього всього табору, а саме у відведених місцях, наприклад, площа або алея. Підйом державного прапора Російської Федерації здійснюється за командою старшого вожатого під час шикування на лінійці всього табору. Ритуал організовує черговий загін табору.

Час підйому державного прапора Російської Федерації визначається згідно з режимом дня.

Для підйому державного прапора Російської Федерації орган самоврядування чергового загону призначає прапороносця та асистентів з числа загону, що особливо відзначилися у громадській діяльності, а також мають досягнення у творчості, спорті, навчанні та інших. Спуск державного прапора Російської Федерації здійснюється за командою старшого вожатого без шикування на лінійці всього табору — лише черговим загоном у присутності прапороносця та помічників у вечірній час. Після спуску державний прапор Російської Федерації доставляється до кімнати старшого вожатого. Старший вожатий оглядає державний прапор Російської Федерації, за необхідності приймає заходи щодо приведення його в порядок».



З другого дня зміни, наказують пропагандисти від освіти, ранок кожного дня починається з підйому державного прапора Російської Федерації та виконання гімну Російської Федерації.



Це відбувається в такому порядку (далі знов цитата із документу):

«Загальний збір та вишиковування табору в колони по 4 особи. Радник (капітан), прапороносець та помічники чергового загону з табору отримують державний прапор Російської Федерації у старшого вожатого, прибувають до встановленого місця його підйому та прикріплюють прапор Російської Федерації до тросу щогли (флагшток). Старший радник (капітан) табору подає команду "Струнко!" і повідомляє старшому вожатому про готовність до підйому Державного прапор Російської Федерації.

(«Товариш старший вожатий! Табір « … назва» для підйому державного прапора Російської Федерації вишикувано. Старший радник (капітан) табору (прізвище та ім'я)».

Старший вожатий подає команду «Вільно!», вітає учасників ритуалу та оголошує імена тих, кому довірено підняти прапор.

(«Право підняти Державний прапор Російської Федерації надається … прізвище з перерахуванням заслуг»).

Старший вожатий подає команду «Табір, під державний прапор Російської Федерації — "Струнко!". Рівняння на прапор!». Підйом Державного прапора Російської Федерації здійснюється під Гімн Російської Федерації у виконанні всіх учасників ритуалу під фонограму (мінус). Після закінчення виконання Державного гімну Російської Федерації та піднесення Державного прапора Російської Федерації старший вожатий командує: «Вільно!» За командою «Вільно!» прапороносець та асистенти чергового загону повертаються до строю свого загону».

Ввечері ритуал повторюється у зворотному порядку з тією лише різницею, що спуск прапора здійснюється без гімну.

Свята, які зобов’язані влаштовувати дітям протягом зміни працівники оздоровчих центрів

Міністерство освіти РФ розробило перелік свят та пам’ятних дат, які обов’язково мають бути відсвятковані, згадані, відмічені певним заходом.



Мета сформульована так: «Всебічний розвиток особистості дітей через формування громадянської ідентичності, патріотизму та культурної поінформованості в контексті значних історичних та культурних подій».



Якщо пригадати, що мова йде про викрадених дітей, громадян іншої країни, які вимушено опинилися на окупованих територіях і не можуть ухвалювати самостійних рішень, де їм знаходитися, де навчатися і як відпочивати, то нав’язування російської ідентичності — це злочин, згідно з Женевською конвенцією.

Ось які свята та дати входять до обов’язкового переліку на літній період:

День пам’яті. Без прив’язки до жодної історичної дати кожен російський дитячий табір зобов’язаний влаштовувати протягом зміни відпочинку день, коли треба «вклонятися героям Великої Вітчизняної війни і подякувати їм за подвиг».

Для цього треба проводити «уроки мужності» (уроки зобов’язують проводити на канікулах!», влаштовувати «куточки пам’яті» та показувати дітям патріотичне кіно.

День єдності, День Росії, День культури Росії День сім’ї. Тут основна задача — «популяризація традиційних культурних цінностей». День здоров’я, День спорту День професій День Перших — це про популяризацію піонерської організації, яку відновили в Російській Федерації ось під такою назвою. Мета — зрозуміла: розширити кількість дітей, залучених до організації.

«Завдання: познайомити та сформувати почуття причетності місії та цінностям Руху Перших, розширити уявлення про напрямки діяльності Руху Перших ознайомити з флагманськими проєктами Руху Перших, залучити до колективної соціально значущої діяльності Руху Перших», — йдеться у документі.



Заходи в рамках цього «свята» мають проводитися мілітаризовано, з використанням елементів військової гри «Зарниця», відомої ще з радянських часів.

День безпеки.

Висновки

Всі ці формулювання, плани, сценарії і сама лексика, якою написані рекомендації щодо роботи з дітьми, фактично є копією того, що відбувалося у дитячих таборах за радянські часи.



Діти займаються зарядкою не для того, щоб бути здоровими, а щоб «покращити уміння рухатися», вивчають правила безпечної поведінки не для того, щоб не потрапити у лихо, а щоб «сформувати навички здорового способу життя» тощо.



Окупанти не радять використовувати для ігор Гарі Потера чи Майнкрафт, і навпаки — радять посилатися на героїв радянських мультфільмів та радянських книжок, ну і звісно, російських народних казок.



Окупанти вже почали формувати групи для організованого вивезення дітей ось в такі табори відпочинку на окупованих територіях. Тож батькам варто усвідомлювати, що насправді це не відпочинок — це перевиховувати їхніх дітей.