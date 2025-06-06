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Траса Добропілля – Краматорськ під ударами дронів РФ

06 червня 2025, 18:32

Траса Добропілля – Краматорськ під ударами дронів РФ

РФ активно застосовує FPV-дрони вздовж стратегічної траси Т0515. Фото: кадр із відео РФ активно застосовує FPV-дрони вздовж стратегічної траси Т0515. Фото: кадр із відео

Росія активно застосовує FPV-дрони для ударів по українській логістиці, прифронтових містах і навіть ближньому тилу. Особливо інтенсивні атаки вздовж стратегічної траси Т0515, що з'єднує Добропілля і Краматорськ. Ця дорога є ключовою артерією постачання українських військ у районі Покровська — у цьому розбиралися «Новини Донбасу».

За травень російські війська застосували понад 21 тисячу FPV-дронів — це не абсолютний рекорд, але все ж значний показник. Про це повідомив військовий оглядач Олександр Коваленко.

Військовий оглядач Олександр Коваленко. Фото: кадр із відео

«Якщо рік тому росіяни використовували в середньому 250 FPV-дронів на добу, то зараз — близько 1250. Це наочно демонструє, що Росія масштабує виробництво і в якийсь момент може навіть досягти паритету з Україною за кількістю», - зазначає Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний Спротив».

Однією з головних цілей цих атак стала дорога Добропілля – Краматорськ. Російські дрони систематично намагаються вражати українську техніку і транспорт постачання, особливо в районі Родинського.

«У Росії є перевага у використанні оптоволоконного управління. Якщо раніше дальність була до 9-10 км, то тепер дрони на оптоволокні здатні вражати цілі в оперативному тилу на відстані до 20-25 км. Це серйозно впливає на логістику Сил оборони України, призводячи до втрат як техніки, так і особового складу», - пояснює військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

Ділянка траси Добропілля – Краматорськ розташована приблизно за 40 км від лінії фронту, що свідчить про скорочення дистанції для роботи дронів і посилення тиску не тільки на логістику, а й на цивільне населення. Евакуація стає дедалі небезпечнішою, і не виключені удари по цивільних автомобілях.

Ділянка траси в об'єктиві дрона. Фото: кадр із відео

«Удари по трасах, рокадних дорогах, містах і населених пунктах, віддалених від лінії фронту на десятки кілометрів — це не тільки елементи терору, а й спосіб впливу на логістику. Тому важливо захищати прифронтову логістику хоча б простими засобами — наприклад, натягувати захисні сітки над дорогами та основними артеріями постачання», - додає Коваленко.

Для довідки: траса Т0515 — це дорога територіального значення в Донецькій області. Вона проходить територією Краматорського та Покровського районів, з'єднуючи Лиман, Райгородок, Слов'янськ, Краматорськ і Добропілля. Загальна протяжність — близько 59 км.

Траса Т0514 від Слов'янська до Добропілля. Загальна протяжність — близько 59 км.

«Активізувалася практично вся лінія бойового зіткнення, включно з раніше умовно спокійними ділянками: Запорізьким і Херсонським напрямками, а також Сумським, де раніше бойових дій майже не було», - додає Дмитро Снєгирьов.

Практично на всіх дорогах, що ведуть до лінії бойового зіткнення, ситуація схожа, зазначає Олександр Коваленко: вони перебувають або під артилерійським вогнем, або під постійними атаками дронів. Російське командування змінило тактику, зробивши пріоритетом перерізання української логістики й «полювання» на операторів FPV-дронів ЗСУ.

Підбита техніка в Донецькій області. Фото: кадр із відео

Коваленко наводить приклад стику Покровського і Костянтинівського напрямків. На північ від Воздвиженки російські війська розширили зону контролю вздовж траси Т0504 у бік Костянтинівки та Покровська:

«Негативна динаміка спричинена цілою низкою чинників, але ключову роль зіграв саме вплив дронів на нашу логістику. Зараз противник намагається розвинути цей "успіх" на стику двох напрямків».

Атаки на відстані до 40 км окупанти здійснюють за допомогою дронів-«маток», що зависають на великій висоті та випускають FPV-апарати. Крім того, застосовуються модернізовані дрони типу «Молнія», стійкі до РЕБ, а також новий дрон «Тювік» із системою самонаведення і дальністю понад 30 км.

«Практично всі FPV-дрони, які використовує Росія, збираються з іноземних комплектуючих, насамперед китайських. Формальні обмеження експорту продукції подвійного призначення цього сегмента не торкнулися», - підкреслює Коваленко.

За словами Дмитра Снєгирьова, за останні місяці РФ масштабувала складання дронів із китайських деталей і запустила серійне виробництво апаратів з оптоволоконним управлінням, здатних проникати в ангари озброєнь і пункти тимчасової дислокації особового складу.



Не випадково ГУР МО України завдало удару по заводу в Саранську — єдиному у РФ виробнику оптоволокна: «Операція була спрямована на зрив виробництва таких систем», - йдеться в повідомленні розвідки.

Коваленко підкреслює, що Україні необхідно прискорити впровадження нових технологій як для протидії дронам, так і для нарощування власних ударних засобів:

«Потрібні перехоплювачі з елементами ШІ та комплекси активного захисту на базі стрілецького озброєння, здатні автоматично реагувати на загрози».

Експерти сходяться на думці: успіх у «битві за мале небо» визначить не тільки кількість дронів, а й швидкість впровадження інновацій — той, хто зробить це першим, отримає перевагу.

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