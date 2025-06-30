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Коли війна змінює шлях: як музикантка із Донецької області стала автомеханіком

30 червня 2025, 12:00

Коли війна змінює шлях: як музикантка із Донецької області стала автомеханіком

Коли війна змінює шлях: як музикантка із Донецької області стала автомеханіком

26-річна Ганна Брезицька з Донецької області пройшла двотижневий курс теоретичної та практичної підготовки на базі Національного транспортного університету. Раніше вона була музикантом, тепер вона готова сісти за кермо вантажівки. Як відбулися такі метаморфози, Ганна розповіла «Новинам Донбасу» у невеликому інтерв'ю.

Пережила дві окупації

«Я довго думала, чи подавати заявку ... Ризикнула — і закрутилося!», — Каже Ганна.

Дівчина евакуювалася з Добропілля Донецької області у 2025 році. Обстріли змусили її залишити рідне місто.

«Під час масштабного обстрілу поранило мого друга — волонтера, який вивозив людей з інвалідністю. Я маму евакуювала разів чотири. Вона поверталася. Але коли стало зовсім нестерпно, ми поїхали на Вінниччину до родичів», — ділиться Ганна.

Дівчина пережила дві окупації. Першу застала у Криму, куди приїхала вчитися. Але коли там оголосили, що треба взяти російський паспорт, зібрала речі та поїхала з півострова. Другу окупацію застала у Донецьку 2014 року, куди з Криму переїхала навчатися у музичному коледжі. За словами Ганни, у Донецьку були сильні викладачі, але й звідти довелося виїхати. Навчання продовжило вже у Києві.

Ще одна «нежіноча» професія

Ганна — професійний музикант: ударні інструменти, диригент оркестру, учасниця гастролей Європою та країнами Сходу. Її мама — викладач скрипки, академічного та естрадного вокалу. Це стало визначальним чинником у виборі першої професії.

«У мене завжди була тяга до конструкторів та автомобілів. Але коли постійно перебуваєш у музичному середовищі, інших варіантів, окрім музики, просто не розглядалися. Завдяки програмі я вирішила спробувати себе у технічному напрямі», —розповіла Ганна.

Програма Reskilling Ukraine допомогла Ганні розпочати професійне життя із чистого аркуша. Про проєкт вона дізналася від батька — ветерана, який пройшов курси сонячних панелей. Він підтримав її ідею вступити на автомеханіка.

Шведська некомерційна організація OnTrack Mechanics нещодавно провела навчання майбутніх автомеханіків в Україні. Проєкт ініційовано за підтримки уряду Швеції та шведських бізнес-партнерів та спрямований на підтримку української економіки, розширення можливостей для жінок, чоловіків та ветеранів війни.

«До навчання я знала лише, що є три педалі, чотири колеса та кузов. Перші дні було дуже складно. Задіяли і фізику, і хімію. Знань давали багато та дуже швидко. Крутили гайки по-справжньому. Це було круто», — розповіла Ганна, як опановувала професію з нуля.

Учасниці пройшли два тижні навчання у Національному транспортному університеті. Працювали в аудиторіях, лабораторіях, у сховищах.

«Викладачі — просто класні! Молоді, амбітні, професійні», — захоплюється дівчина.

За її словами, програма включала екскурсії та майстер-класи на провідних автосервісних та виробничих базах: Автоцентр Укравто на Столичному, Scania Ukraine, Укравто Груп, VIDI, ŠKODA та інші.

«Нам доручили виконувати реальну роботу на реальних автомобілях! Змінювали амортизатори, стійки, олію, крутили гайки у прямому розумінні слова… Це було реально цікаво, практично, інформативно та захоплююче!», — розповіла дівчина.

Учасниці також пройшли тренінг із тактичної медицини.

«Повторити навички, які рятують життя — це більш ніж актуально в наш час», — зазначила наша співрозмовниця.

Майбутня власниця СТО

Нині Ганна мешкає у селі Соболівка на Вінниччині. Там її сім'я створила невелике фермерське господарство: врятовані тварини, птахи, кролики, собаки та кішки. Нова улюблениця — собака Боні, якого Ганна знайшла підкинутою до місцевої лікарні.

«У нас до 70 різних свійських птахів, три врятовані собачки та кіт, два кролики. У нашій сім'ї так заведено: якщо зустрічаємо бездомну тварину, то повз неї не можемо пройти. Як же його кинути напризволяще?», — ділиться Ганна.

Про свою нову професію Ганна сказала, що це правильний вибір, аргументувавши кадровим голодом на чоловічі спеціальності.

«Навіть якщо не вийде відкрити СТО, для мене, як для водія, це величезний плюс — розбиратися в техніці. У селі є лише одне СТО — і його недостатньо. Це було саме те, чого я хотіла! — резюмувала Ганна Брезицька за результатами навчання.

Зазначимо, Reskilling Ukraine продовжує реєстрацію на безплатний курс для жінок, які хочуть отримати посвідчення водія категорії C і сісти за кермо вантажівки.

Після закінчення курсу випускниці можуть працювати у службах доставлення, логістичних компаніях або інших підприємствах, де потрібні водії вантажівок.

Крім категорії С, до програми включені нові напрямки: СЕ, D, монтаж сонячних панелей, керування будівельною технікою, водіння навантажувача, UNIT 6.0 та інші.

Авторка: Наталія Нестеренко

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