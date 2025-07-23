Українці, які застрягли на кордоні Грузії та РФ, у розпачі: криза перейшла в протести та самокаліцтва

На російсько-грузинському прикордонному пункті «Верхній Ларс» триває гуманітарна криза. Експерти та активісти повідомляють про протести колишніх в'язнів, які страждають від нестачі гуманітарної допомоги та жорстоких умов утримання у підвалі буферної зони.



Самі люди кажуть, що у розпачі готові на кардинальні заходи. Один із протестувальників 21 липня порізав собі горло, аби тільки залишити тісний підвал. Медики надали йому допомогу, але після цього чоловіка знову привезли на КПП. Тепер йому ще складніше переносити, м'яко кажучи, некомфортні умови.



«Новини Донбасу» поспілкувалися з одним із колишніх українських ув'язнених Артемом. Він також був «заручником» буферної зони, але йому пощастило. Його та ще 14 осіб, які мали на руках документи, проїхали на територію Грузії і вирушили далі — до країн, які приймають. Так, наш співрозмовник уже легалізувався у Польщі.



Наразі він перебуває у постійному контакті з тими, хто досі живе у підвалі на КПП. І навіть розмірковує над створенням некомерційної організації, яка б допомогла депортованим екс-ув'язненим.

Нестача гуманітарної допомоги та жорстокі умови: українці замкнуті на російсько-грузинському кордоні вже майже два місяці

Колишні ув'язнені громадяни України, які опинилися у підвалі буферної зони на російсько-грузинському прикордонному пункті «Верхній Ларс», вночі 21 липня піднялися нагору до співробітників прикордонної служби Грузії, щоб провести протест.

За їхніми словами, на протест вийшли від 60 до 70 людей. Протестувальники вимагали доступу до зони Duty Free, де вони могли б «хоча купити пляшку води». Також вони заявили про нестачу гуманітарної допомоги від «Червоного Хреста» та повідомили, що на вулицю їх випускають лише на кілька хвилин на день. Чоловіки, які очікують подальшої депортації в Україну або транзитного проїзду до третіх країн, зажадали розділити здорових та хворих людей у різні приміщення. Адже серед них є люди із туберкульозом, ВІЛ-інфіковані. Є люди з інвалідністю, які самостійно не пересуваються. Протестувальники заявляють, що втомилися від жорстокого поводження.

Один із учасників протесту пошкодив собі горло. Він пояснив свій вчинок тим, що вже двічі купував квитки з Грузії, але його прикордонники не випускали. Швидка допомога приїхала лише за дві години, рану зашили і знову привезли в буферну зону на прикордонний пункт.

Протест закінчився тим, що на КПП «Верхній Ларс» приїхав спецназ зі зброєю та кайданками. Протестувальники були змушені повернутися до підвалу, одного з них забрали «у невідомому напрямку», а повернули за п'ять годин зі слідами від наручників. Чоловік стверджує, що його били.

Українці повідомили, що умови утримання у підвалі погіршилися: якщо раніше їх виводили на прогулянку по троє, то тепер випускають на вулицю та туалет по одному.

Грузія відмовляється пропускати екс-ув'язнених через кордон, вважаючи їх за «загрозу національної безпеки». На одному з відео чоловік, ймовірно, екс-ув'язнений громадянин України, пояснює прикордоннику, що він «не чинив злочини на території Росії, а скоїв злочин у Криму».

Підвал на КПП функціонує щонайменше з 2023 року, де утримуються українці, видворені з Росії, але не мають документів для в'їзду до Грузії. Наразі там перебувають близько 80 українських громадян, включаючи колишніх ув'язнених, які відбули покарання в Росії, та депортовані з окупованих територій за відмову отримувати російський паспорт чи співпрацювати з місцевою владою.

Підвальне приміщення, де живуть депортовані з Росії українські громадяни.

У цьому тісному приміщенні немає доступу до свіжого повітря, нормальної їжі та медичної допомоги. Волонтери повідомляють про брак ліків, гігієнічних засобів та загрозу поширення туберкульозу.

Підвальне приміщення, де живуть депортовані з Росії українські громадяни.

Майбутнє громадян України, які застрягли на кордоні, залишається невизначеним, і вони перебувають у повному невіданні про свою подальшу долю.

Підвальне приміщення, де живуть депортовані з Росії українські громадяни.

19 липня міністр закордонних справ Андрій Сибіга підтвердив, що з червня Росія значно збільшила кількість депортованих українських громадян, переважно колишніх ув'язнених, яких доставляють до кордону з Грузією.

«Росія використовує депортацію українських громадян через Грузію як інструмент тиску. Українські консули активно працюють над тим, щоб надати цим особам документи та забезпечити їхній транзит в Україну через Молдову. Ми активно співпрацюємо з грузинською та молдавською сторонами, щоб повернути наших громадян до України», — зазначив Сибіга.

Міністр також наголосив, що немає жодних гарантій, що Росія не збільшить кількість депортованих, і закликав російську сторону передавати українських громадян безпосередньо на кордон із Україною:

«Ми готові їх там ухвалити. Існують відповідні ділянки кордону, де це можна зробити».

«Таких депортацій буде більше, на проблему не можна закривати очі»

Артем потрапив на «Верхній Ларс» 22 червня із Центру тимчасового утримання іноземців у Рязанській області. Тоді на прикордонному пункті перебувало близько 50 осіб. Після того, як групі з 15 людей все ж таки вдалося проїхати далі, депортованих українців на «Верхньому Ларсі» стало ще більше. Нині їх близько 80.

— Перед тим, як вас привезли на кордон, ви знали, що відбуватиметься? Чи могли ви собі уявити таку ситуацію?

— Спочатку мені сказали, що можуть обміняти мене на військовополонених. Я відповів: Як це можливо? Ви хочете мене обміняти на військовополонених? Я не скоїв жодних військових злочинів. За міжнародними нормами ви не маєте права цього робити». Я розумію, що Росія намагається включити ув'язнених до списку військовополонених, щоб не віддавати справжніх військовополонених. Я також розумію, що якщо я погоджуся, то займу чиєсь місце. І якийсь український військовий просто не дістанеться додому. А я знаю умови їхнього утримання. Ну, я краще сиджу і буду вільним. Він — хлопець, який справді цього вартий. Він поїде додому до своєї родини, яка на нього чекає.

Я просто сказав: «Ні, я не згоден з обміном на військовополонених. Якщо є інші варіанти, давайте їх розглянемо. Я сидітиму тут, доки не буде ясності». За два тижні до мене підійшли і сказали, що є можливість виїхати через треті країни. Я спитав: «Що потрібно робити?». Мені сказали, що треба написати заяву. Я написав, що нібито прошу сприяти моїй депортації через треті країни. Приїхали рано-вранці, сказали: «Вдягайтесь». Я зібрав речі та вийшов. Мене везли як у американських фільмах, де на особливо небезпечних злочинців одягають кайдани.

Коли нас привезли до Верхнього Ларсу, я запитав: «Чи все нормально?». Нам сказали: «Все добре, вас приймуть». А потім від інших таких, як я ми почули: «Пацани, там повна катастрофа». Нас не пропустили.

Але потім мені пощастило. Тому що в мене документи були у нормальному стані. Тобто, діє закордонний біометричний паспорт. Тому дуже швидко змогли встановити, що я громадянин України, і, відповідно, зробити мій виїзд швидшим.

— Розкажіть, чи зараз на кордоні між РФ і Грузією є ще люди з документами?

— Так, там також перебувають люди, які мають документи, але вони не можуть виїхати, як і всі інші, за закордонним паспортом через те, що мали кримінальне минуле.

— Адже там зараз не всі люди з кримінальним минулим, правильно?

— Так, є такі, що просто виїхали з окупованих територій. У Росії була така ситуація, що до вересня усі громадяни України мали легалізуватися. Тобто або виїхати та повернутися назад, або стати на облік у відділення поліції. То була пастка. Усі, хто прийшли туди, одразу потрапляли до центру тимчасового утримання іноземних громадян. Але вони не порушували закону ні на території Росії, ні на території України. Просто опинилися у тяжкій ситуації, і зараз їх депортують із Росії.

Там є люди, які сиділи в українській в'язниці 2022 року. Коли почалося повномасштабне вторгнення РФ, люди, які займалися їхньою охороною, зібрали речі та пішли. Російські солдати занурили їх у автозаки під автоматами, під стріляниною та з приниженнями вивезли до Росії. Засудили за своїми законами та змусили сидіти на території РФ. Вони не порушували закону РФ, але їх змусили сидіти. І тепер, коли вони відсиділи, їх просто виганяють.

— Дивно, чому їх не завербували у ПВК «Вагнера» свого часу.

— Я поясню. Я зустрічався із людьми, які так сиділи на території РФ. Мені також пропонували громадянство Росії та контракт із «Вагнером». Я їм пояснив: «А це мені навіщо? Іти воювати проти своїх?». Ті, хто не погодився, видворяються, бо вони для Росії — небезпека.

— А у вас є зв'язок із цими людьми, які там перебувають?

— Так, я з усіма на зв'язку. Нині їх 80 осіб. Коли нас було 50, ми спали у три зміни, бо спальних місць було лише 17. Саме приміщення розраховане на 20 осіб.

— Людей у підвалі стає більше. На вашу думку, чому так відбувається?

— Це головний біль для всіх. Але проблема в тому, що Україна мовчить, не відповідає. Посольство не допомагає, і люди не розуміють, чому вони залишаються у такій ситуації.

Їх не хочуть пускати до Грузії, бо хлопці мають кримінальне минуле. Я розумію, що Грузія не хоче посилювати ситуацію в країні. Кожна країна має право захищати свої інтереси, це нормально. Але вони можуть надати транзит. Тобто організувати автобус із поліцейським конвоєм, щоб хлопці купили квитки та поїхали.

Нині цим людям уже байдуже, куди їхати. Головне — вирватися із цього місця. Є люди, які усвідомили свою помилку та хочуть жити спокійно, працювати.

— З яких регіонів України ці люди?

— Здебільшого з тих територій, які Росія намагалася окупувати чи окупувала 2022 року. Але є й ті, хто вже сидів у українських в'язницях на території Донбасу та Криму до 2014 року.

Загалом Росія викрала 3 тисячі українських в'язнів. І ці люди продовжать депортувати найближчим часом.

— А як із санітарними умовами справи?

— Загалом жодних санітарних норм не було. Приміщення — це склад Duty free. Там немає вентиляції, на підлозі стоїть конденсат. Люди хворіють, вимагають медичної допомоги, але нічого не одержують.

— Хтось із волонтерів їм зараз допомагає?

— Є волонтери з України та Грузії. Але допомога буває з умовами: «Якщо ви не підпишете цей документ, ми вас не годуватимемо». Рідні надсилають гроші, купили вентилятори та інші речі. Міжнародний Комітет Червоного Хреста допоміг з ліжками та холодильниками.

— Тобто більшість людей, які там знаходяться, вийшли з російських в'язниць без жодних грошей?

— Коли ти вперше опиняєшся у в'язниці, рідні ще піклуються про тебе, допомагають. Але з часом все змінюється, якщо ти сідаєш у в'язницю вдруге. Вже ніхто тебе не турбується. Ти лишаєшся один, і ніхто тобі не допомагає. Там є люди, які сиділи не один раз, а два чи три, і вони стають нікому не потрібними. Я розумію, що ці люди в минулому поводилися погано, але це не дає нікому права залишати їх помирати від голоду або піддавати негідному поводженню.

Якщо ситуацією займається український консул, то відповідно посольство теж в курсі. Це їхні громадяни. Я просто дивлюся на те, як, скажімо, в якійсь іншій країні загострюють люди і як країни захищають своїх громадян. Складається таке враження, що наших хлопців махнули рукою. Я розумію, зараз у країні тяжка ситуація, вони дуже далеко. Але кидати людей неправильно однозначно.