РФ блокує дзвінки у месенджерах: що робити жителям окупації?

Росія почала блокувати дзвінки у месенджерах Telegram та Whatsapp, пояснюючи це нібито боротьбою з шахраями. Мешканці тимчасово окупованих територій України також відчують ці обмеження. Ми запитали експертів, як жителям вийти із ситуації та не опинитися в інформаційній блокаді, якими месенджерами краще користуватися, які заходи безпеки вжити, а також як вплинуть обмеження на російських військових та пропагандистів.

Для Росії тимчасово окуповані території ще з 2014 року — полігон для випробувань блокування зв'язку: там і раніше перекривали доступ до месенджерів, іноземних сайтів та платформ, уповільнювали YouTube.

Навіщо РФ обмежує та блокує зв'язок?

За словами експерта з телекомунікацій Олександра Глущенка, в іноземних месенджерах РФ пригальмовує передачу даних, в результаті повідомлення проходять через сервери, а аудіо та відео пройти вже не можуть.

«Все це робиться для того, щоб загнати російську народну масу в державний месенджер Max, де користувачу не належить нічого, і всі його дані — геолокація, дані про пристрої, цифровий зліпок, вся переписка, можливо, навіть дані з телефону — стають доступними для ФСБ і Роскомнадзору», — пояснює експерт.

Ба більше: в Росії у всіх великих провайдерів встановлено спеціальне обладнання, яке відстежує весь трафік для Роскомнадзору та ФСБ.

Для мешканців тимчасово окупованих територій уповільнення аудіо- та відеодзвінків у російських чи іноземних месенджерах — це серйозна проблема.

«Є там основний месенджер, який просуває російська влада — це Max. Йдеться про месенджери, які базуються на платформі VK. Але теж зрозуміло, що ці месенджери є абсолютно прозорі для російських спецслужб», — розповідає Владислав Селезньов, полковник ЗСУ, спікер Генштабу ЗСУ (2014-2017).

Справа не лише в тому, що російська влада уповільнює швидкість сигналу — також на території Росії та на тимчасово окупованих територіях блокується мобільний зв'язок та інтернет. Таким чином росіяни намагаються протидіяти українським розвідувальним та ударним дронам.

Як із цим боротися мешканцям в окупації?

Фактично всі жителі в окупації перебувають під підозрою та контролем російських спецслужб — як люди, які можуть чекати на повернення України на захоплені території. Тому в інтернеті їм потрібно бути максимально обережними. Олександр Глущенко радить використовувати VPN, особливо ті, які ще працюють на тимчасово окупованих територіях, на території Росії.

«Тому, що на тимчасово окупованих територіях весь інтернет російський — Ростелекома, і всі ці блокування йдуть у базовому пакеті всім користувачам. Треба використовувати VPN у жодному разі не російський, це повинні бути іноземні VPN», — каже Глущенко.

Зокрема йдеться про платний VPN Generator. Це ініціатива російських активістів, які вважають путінським режимом «іноагентами» та не живуть на території РФ, бо побоюються переслідувань. Для мешканців тимчасово окупованих територій вони надають його безплатно, і месенджери з цим VPN поки що працюють.

Жителям, які перебувають в окупації, у разі блокування дзвінків можна використовувати Google Meet, Jitsi, Zoom — на момент написання тексту вони ще працюють. Також можна користуватися Signal, Threema, але в жодному разі не користуватися російськими додатками та сервісами — фактично це шпигунські програми, які отримують доступ до даних гаджета. Якщо ж все-таки потрібно встановити, то на пристрої не повинно бути ніякої чутливої інформації, інших месенджерів або VPN.

Також, якщо ви працюєте з операційною системою Windows, експерти радять створити окремого користувача і від його імені здійснювати пошук та інші дії.

Крім цього, важливо не натискати в мережі на якісь фішингові посилання, не використовувати російський антивірус (наприклад, Касперського). Також, користуючись стаціонарними чи мобільними телефонами, у жодному разі не передавати жодної чутливої інформації у смс чи розмові. Тому що в інтернеті трафік ще хоч якось зашифрований, а телефонія фіксується російською владою повністю.

Потрібно бути обережними та тим мешканцям, які дивляться українські телеканали за допомогою супутникових антен — окупанти можуть їх виявляти, приходити додому та вимагати перейти на російський пакет телеканалів. Тому такі антени краще ретельно сховати та замаскувати.

«Це повернення в Радянський Союз, коли люди вночі слухали «Голос Америки» або «ВВС» для того, щоб отримувати новини вільного світу. Аналогічна ситуація відбувається на Росії з будь-якими типами прийому, де є українські телеканали і українські новини», — зазначає Олександр Глущенко.

Як блокування вплине на російських військових та пропагандистів?

Росія капсулюється у своєму «Чебурнеті», блокуючи мешканцям вихід на міжнародні інтернет-майданчики, у соцмережі. Відбивається це і на російських військових, і на російських блогерах, що поширюють пропаганду. Вони не зможуть мати доступу до того обсягу інформації, який був раніше.

«З цим викликом зараз починають стикатися російські військовослужбовці, які не завжди мають сталий військовий зв'язок, і відповідно використовують месенджери для комунікації. Звісно, що волають про такі утиски в тому числі ряд російських Z-пабліків, Z-блогерів, бо вони часто використовують платформу Telegram для того, щоб поширювати свої меседжі», — говорить Владислав Селезньов.

Якщо українські військові мають «Старлінк», то у російських доступу до таких систем значно менше, тому вони використовують зокрема і месенджери — це забороняється, але на заборони не дуже звертають увагу. Селезньов вважає, що без зв'язку російські війська можуть у майбутньому мати серйозні проблеми в управлінні своїми підрозділами, не зможуть відстежувати цілі, напрямки руху українських військових. Можливо, для того, щоб забезпечити військовим зв'язок, Росія навіть піде на послаблення блокування месенджерів. Також, ймовірно, росіяни думають і про якийсь резервний військовий зв'язок. Не виключено, що для цього будуть використовувати той самий державний месенджер Max.

«У будь-якому разі, ми маємо розуміти, що ця діяльність Російської Федерації, російського уряду абсолютно очевидно спрямована на створення таких драконівських диктаторських умов. Такий собі концтабір у межах однієї країни, який має повністю обрізати всі зв'язки із зовнішнім світом, та певною мірою заблокувати горизонтальні зв'язки між росіянами, а також мешканцями тимчасово окупованих територій нашої країни», — зазначає Владислав Селезньов.

Прогнози невтішні: чим далі, тим більше доступ до інформації буде зменшуватись. На ситуацію впливає і уповільнення YouTube, і відсутність можливості для стільникового зв'язку між територіями, що перебувають в окупації, та рештою світу.