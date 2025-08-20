Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Зґвалтування на Донеччині під час окупації: судитимуть двох російських військових

20 серпня 2025, 15:35

Зґвалтування на Донеччині під час окупації: судитимуть двох російських військових

Вкололи невідому речовину, погрожували розправою над дітьми та по черзі зґвалтували — прокурори направили до суду справу про зґвалтування жінки у захопленому росіянами селі на Донеччині. У публікації не буде подробиць про потерпілу та місце, де стався злочин, аби убезпечити жінку та унеможливити її ідентифікацію.

«Я просила, щоб вони мене відпустили до дітей»

Це сталося у червні 2022 року в захопленому селі Краматорського району. Тоді до звільнення населеного пункту залишалось ще три місяці життя в окупації.

Обвинувачені були в селі у складі окупаційних військ. Двоє російських військових ввечері вдерлися на подвір’я будинку, де мешкала потерпіла з чоловіком і дітьми. У той момент вона була на вулиці біля оселі. Жінка пішла за росіянами на їх вимогу, бо розуміла, що у неї немає вибору — їй погрожували розправою над дітьми.

Військові, залякуючи зброєю, відвели жінку до сусіднього зачиненого будинку, дістались всередину та затягнули туди потерпілу, де вкололи невідому речовину — аби не чинила опір і відчула слабкість. Там по черзі зґвалтували.

Донецька прокуратура оприлюднила відео допиту, де потерпіла розповідає, як все сталося. Її обличчя приховане, голос змінений, аби уникнути ідентифікації.

«В процесі насильства мене душили. Дуже багато синців залишилось на руках, на ногах, на шиї. Перед тим, як ґвалтувати, вони вкололи мене чимось під ребро. Я просила, щоб вони мене відпустили, щоб до дітей відпустили. Але, як вони мені говорили, що діти вже приречені», — розповіла жінка.

З її слів, російські військові лякали, що її дітей вже немає в живих, а йти їй нікуди.

Слідство каже, що під час насильства обвинувачені усвідомлювали, що жінка є цивільною і перебуває під захистом міжнародного гуманітарного права, проте це їх не зупинило. Дії обох російських військових кваліфікували як грубе порушення норм МГП.

У лютому 2025 року заочні підозри у воєнному злочині за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України — у жорстокому поводженні із цивільним населенням, вчиненому за попередньою змовою («Порушення законів та звичаїв війни»), повідомили двом російським військовим: водіям Івану Жолтікову та Шамілю Сафаралієву.

Обвинувачений Шаміль Сафарлієв. Фото: Zmina Обвинувачений Шаміль Сафарлієв. Фото: Zmina

Перший — родом з Хабаровська, другий — з міста Братськ Іркутської області РФ. Обидва з військової частини 74854, що базується у Хабаровську. Під час досудового розслідування слідству було відомо, що підозрювані не перебувають у полоні, однак можуть бути на тимчасово окупованій території України у складі збройних сил Російської Федерації.

Через півроку, у серпні, обвинувальний акт у справі Жолтікова та Сафаралієва за обвинуваченням у жорстокому поводженні із цивільним населенням, вчиненому за попередньою змовою (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України), прокурори направили до суду.

Як судитимуть обвинувачених

Розглядатиме справу Індустріальний суд Дніпра. Підготовче засідання заплановане на 27 серпня. Справи про зґвалтування український суд розглядає у закритому режимі через чутливість теми та організацію безпеки потерпілих.

Враховуючи, що обвинувачені не затримані, то до суду їх викликають повістками за останнім відомим місцем проживання, а також через публікації в «Урядовому кур’єрі», на сайтах суду та Офісу Генерального прокурора України.

За українським кримінальним процесуальним законодавством, якщо обвинувачені тричі не з’являться на судове засідання, прокуратура зможе клопотати про спеціальний судовий розгляд справи in absentia, тобто за їх відсутності. Водночас навіть якщо справу розглядатимуть in absentia, підсудних все одно продовжать викликати на судові засідання повістками.

Для забезпечення справедливого судового процесу та права на захист обвинуваченим призначили захисників від Центру безоплатної правової допомоги.

В Донецькій обласній прокуратурі на запит «Новин Донбасу» відповіли, що позиція прокурора у справі ґрунтується на зібраних під час досудового розслідування доказах, які назвали «ґрунтовними» та «достатніми» для повідомлення про підозру. В прокуратурі також додали, що в межах кримінального провадження додаткових епізодів не встановили.

У разі доведення вини за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України обвинуваченим загрожує від восьми до дванадцяти років ув’язнення, яке рахуватиметься з моменту затримання.

Загалом, з початку 2025 року донецькі прокурори вже повідомили про підозру у вчиненні воєнних злочинів 23 особам. А за даними Офісу Генерального прокурора, вже зареєстровано понад 182 тисячі справ, які стосуються воєнних злочинів, скоєних під час збройної агресії РФ в Україні.

Цей матеріал підготовлено в рамках проєкту INSTITUTE FOR WAR & PEACE REPORTING (IWPR) «Правосуддя наживо»

Авторка: Наталія Нестеренко

