Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

10 років Donbas Media Forum: як регіональний майданчик став національною платформою для журналістів

Новини Донбасу
02 жовтня 2025, 10:05

10 років Donbas Media Forum: як регіональний майданчик став національною платформою для журналістів

10 років Donbas Media Forum: як регіональний майданчик став національною платформою для журналістів

Коли українські медіа переживають фінансову та кадрову кризу, а Telegram стає новим «медіамонополістом», Donbas Media Forum-2025 (DMF) готується зібрати журналістів у жовтні 2025-го, щоб дати відповіді на найгостріші виклики. За десять років він виріс із локальної події в ключовий майданчик для обговорення свободи слова, інновацій і стійкості українських ЗМІ.

Початок: чому Форум став потрібним 2015 рік

В умовах початку російської війни, зруйнованих редакцій і пропаганди, що домінувала в інформаційному просторі окупованих територій, журналісти потребували простору для відновлення довіри.

Donbas Media Forum виник саме як відповідь на цей виклик. Це був перший незалежний майданчик, де редактори, журналісти, дослідники та міжнародні партнери могли відверто говорити про виклики та обмінюватися досвідом.

Форум одразу поставив акцент на складних, але важливих темах. Зокрема, вже у 2016 році саме DMF підняв питання мови ворожнечі на новий рівень. Вперше в Україні відбулася масштабна дискусія про те, як ненейтральна лексика підживлює конфлікт. Результат був відчутний: за даними Google Trends, після Форуму різко зросла кількість пошукових запитів «мова ворожнечі» і «язык вражды» — це означало, що тема вийшла у широкий публічний простір.

Розширення 2018 року: як Форум вплинув на медіа

У 2018-й Форум перетворився на головний майданчик для регіональних журналістів та об’єднав понад 400 учасників.

В цей період інформаційний простір на окупованих територіях контролювали угруповання «ЛНР» і «ДНР», а пропаганда та hate speech поширювали апатію й недовіру. Якраз DMF запропонував противагу — балансовану журналістику, засновану на фактах і стандартах.

Теми, які підійматися на Форумі, згодом ставали трендами. Наприклад, у 2018-му тут вперше говорили про deepfake-відео, ще до того, як ця проблема стала глобальною.

Історією успіху став і сам молодіжний волонтерський рух навколо DMF. На одному з Форумів у 2018 році працювала команда з 12 студентів із різних регіонів — Луцька, Острога, Маріуполя та Слов’янська. Після заходу студенти залишилися друзями, і команда Форуму вважає, що це сприяло зміцненню національного діалогу.

Від регіону до нації: трансформація 2025

Щороку тематика Форуму адаптується до потреб медіа. Якщо у 2018-му йшлося про подолання апатії аудиторії, то у 2022–2023 роках — про релокацію редакцій, збереження фінансування та пошук нових моделей роботи у війні.

У 2020 році Форум пройшов у онлайн-форматі через ковід.

Сьомий Донбас Медіа Форум у 2021 році до останнього планувався як офлайн захід. Але через на епідеміологічну ситуацію в країні та світі він вдруге відбувся в онлайн-форматі з елементами ток-шоу в телевізійній студії.

За перші півтора року повномасштабного вторгнення змінилося як суспільство, так і медіа. Багато журналістів були вимушені виїхати, деякі — стали до лав ЗСУ. І у 2023 році Форум спочатку зібрав медійників у Києві, а потім провів тематичні обговорення у Варшаві, організувавши перший і наразі єдиний DMF Global.

Саме тоді на Форумі презентували спеціальний браузер CENO, який дозволяє мешканцям тимчасово окупованих територій отримувати доступ до заблокованих незалежних медіа. Спершу його протестували на сайті «Новини Донбасу», а після успіху долучилися ще кілька редакцій. У 2024-му до CENO приєдналися вже й всеукраїнські видання — Детектор медіа, ГОРДОН, ICTV, «Вікна-новини», ДІМ-UATV. Загалом у проєкті планують участь 25 українських медіа.

Багато учасників DMF-2024 виказали намір провести у своїх редакціях тренінги та круглі столи для того, щоб поділитись новою інформацією.

На жаль, тоді не всі могли приєднатись до події, тому окремо команда Форуму зробила запис всіх дискусій та опублікувала їх на сторінках у соціальних мережах.

Три дні про важливе: криза, штучний інтелект і медіа майбутнього

З 9 по 11 жовтня 2025 року Форум уперше відбудеться як подія національного масштабу. Фокусною темою буде “Свобода слова vs. Cвобода брехні — як українські медіа долають глобальні виклики, захищають демократичні цінності та залишаються компасом для суспільства під час війни та світової турбулентності”. Він триватиме три дні замість звичних двох, під час яких медійники шукатимуть рішення для трьох ключових викликів:

  1. Фінансовий. Лише 14% медіа мають запас міцності більше ніж на рік, 45% виживуть 3–6 місяців.

  2. Кадровий. 54% журналістів виснажені, 45% користуються психотерапією, редакції відчувають дефіцит кадрів через мобілізацію та еміграцію.

  3. Технологічний. Telegram став новим медіамонополістом, а штучний інтелект (ШІ) використовують 63% українських медійників. Технологія стає одночасно порятунком і загрозою.

В умовах, коли фейки створюються швидше, ніж встигають спростовуватись, українські медіа мають знайти відповіді на виклики гібридної війни та цифрової токсичності.

Зберуться журналісти та редактори з усіх регіонів, студенти й викладачі, міжнародні експерти та донори.

Серце Форуму залишається незмінним — підтримка регіональних медіа. Але тепер DMF — це не лише східна історія. Те, що починалося як регіональний Форум для журналістів з Донбасу, тепер є національною платформою для медіаспільноти всієї України.

Чому варто долучитися

Donbas Media Forum пропонує те, чого бракує медіаспільноті у кризові часи:

  • знання та практичні інструменти — від цифрових технологій до безпекових навичок;
  • можливість нетворкінгу з колегами з різних регіонів і міжнародними партнерами;
  • підтримку для прифронтових і деокупованих медіа;
  • відкриту дискусію про теми, які часто залишаються в тіні — від роботи з аудиторією в окупації до стійкості релокованих редакцій.

Реєстрація на DMF-2025 відкрита. Долучайтеся, щоб стати частиною спільноти, яка формує майбутнє української журналістики.

ТЕГИ

Інше
Війна Донбас ЗМІ права людини свобода слова Донбас Медіа Форум конференція штучний інтелект Медіа ДМФ-2025
Люди
Любов Раковиця
@novosti.dn.ua

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
12:00
У Криму знову скоротили зарплати бюджетникам — «Жовта Стрічка»
22:30
Загарбники в окупації готують репресії проти батьків через навчання їх дітей в українських школах
21:35
Росія хоче під'єднати Запорізьку АЕС до власної енергосистеми — Сибіга
14:14
У Бердянську критичний дефіцит лікарів на тлі окупації
12:25
У Луганську «відправили під суд» захисницю України
12:22
Окупанти шукають «вожатих» для таборів на ТОТ України
11:44
На ТОТ Херсонщини медичні відходи РФ викидають на звалища
11:10
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
10:53
Харцизьк третій місяць без води: Ольхівське водосховище обміліло
18:55
Двом українським підліткам, які отримали повістки від окупантів, вдалося врятуватись в Україні
16:38
Автозаправки закриваються: російська криза вдарила по окупованому Донбасу
13:35
Удар українського дрона по машині Леонтьєва потрапив на відео
12:59
На ТОТ Херсонщини вводять ліміт на пальне
11:48
Через удар безпілотника помер представник окупаційної влади Нової Каховки
11:00
В окупованому Донецьку біля «Донбас Арени» розгорнули прапор України
10:32
У Новій Каховці важко поранено представника окупаційної влади
23:11
У Сіверськодонецьку окупанти збираються демонтувати ще чотири багатоповерхівки – ОВА
22:03
«Це загроза для абсолютно всіх»: ситуація на Запорізькій АЕС критична – Зеленський
15:54
На окупованій Луганщині школярів готують до роботи санітарами
13:36
ССО вразили станцію радіолокації ЗРК С-400 «Тріумф» в окупованому Криму
усі новини
13:03
Пілот МіГ-29 з позивним Masked збив дві цілі РФ вночі
12:42
FPV-дрон РФ атакував автомобіль у Херсоні: постраждали двоє чоловіків
12:38
Імовірно, дрони атакували НПЗ в Оренбурзькій області Росії
12:02
У Добропіллі дрон поцілив у багатоповерхівку: почалася пожежа
12:00
У Криму знову скоротили зарплати бюджетникам — «Жовта Стрічка»
12:00
Україна повернула з російського полону двох бійців «Азова», які захищали Маріуполь
11:33
Чехія планує передати Україні 30 модернізованих Т-72M4
11:32
Україна навряд чи отримає ракети «Томагавк» — ЗМІ
11:32
На Полтавщині після масованої атаки ракетами та дронами зупинили роботу об'єкти газовидобутку
11:06
ЗСУ зачистили від російських окупантів Вербове у Дніпропетровській області
11:05
Росія за допомогою БПЛА вбила 13 тис. свиней на Харківщині
10:59
Вчора росіяни тричі атакували Дружківку
10:40
Україна відбила атаку РФ: збито 320 з 416 цілей за ніч
10:22
Су-27 з JDAM-ER знищив будівлю з військовими РФ у Вовчанську
10:07
У DeepState розповіли, скільки території Луганської області контролює Росія
09:54
У Дніпрі виникли пожежі після нічної атаки російських безпілотників — ОВА
09:46
Армія РФ вночі атакувала Краматорськ: безпілотники вдарили по автостоянці та біля багатоквартирного будинку
09:30
«Гербери» влучили у вантажний поїзд з колодами — не військовий ешелон
09:28
Безпілотники атакували хімзавод у Пермському краї Росії
09:25
Війська Росії за добу вдарили по кількох населених пунктах Донеччини: загинула одна людина, ще чотири – поранені
усі новини
ВІДЕО
Вид з кабіни українського МіГ-29. Пілот МіГ-29 з позивним Masked збив дві цілі РФ вночі
03 жовтня, 13:03
Наближення FPV-дрона до автівки у Херсоні. FPV-дрон РФ атакував автомобіль у Херсоні: постраждали двоє чоловіків
03 жовтня, 12:42
ЗМІ повідомляють про атаку безпілотників на нафтопереробний завод в Оренбурзькій області РФ. Ілюстративне фото Імовірно, дрони атакували НПЗ в Оренбурзькій області Росії
03 жовтня, 12:38
Бійці ЗСУ з українським прапором у Вербовому. Фото: кадр із відео ЗСУ зачистили від російських окупантів Вербове у Дніпропетровській області
03 жовтня, 11:06
Момент удару по будівлі з окупантами. Су-27 з JDAM-ER знищив будівлю з військовими РФ у Вовчанську
03 жовтня, 10:22
Російський загарбник украв продукти у пенсіонерки. Фото: 66 ОМБр Окупант вкрав їжу у пенсіонерки в Лиманській громаді: ЗСУ вистежили його
02 жовтня, 20:28

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір