10 років Donbas Media Forum: як регіональний майданчик став національною платформою для журналістів

Коли українські медіа переживають фінансову та кадрову кризу, а Telegram стає новим «медіамонополістом», Donbas Media Forum-2025 (DMF) готується зібрати журналістів у жовтні 2025-го, щоб дати відповіді на найгостріші виклики. За десять років він виріс із локальної події в ключовий майданчик для обговорення свободи слова, інновацій і стійкості українських ЗМІ.

Початок: чому Форум став потрібним 2015 рік

В умовах початку російської війни, зруйнованих редакцій і пропаганди, що домінувала в інформаційному просторі окупованих територій, журналісти потребували простору для відновлення довіри.



Donbas Media Forum виник саме як відповідь на цей виклик. Це був перший незалежний майданчик, де редактори, журналісти, дослідники та міжнародні партнери могли відверто говорити про виклики та обмінюватися досвідом.



Форум одразу поставив акцент на складних, але важливих темах. Зокрема, вже у 2016 році саме DMF підняв питання мови ворожнечі на новий рівень. Вперше в Україні відбулася масштабна дискусія про те, як ненейтральна лексика підживлює конфлікт. Результат був відчутний: за даними Google Trends, після Форуму різко зросла кількість пошукових запитів «мова ворожнечі» і «язык вражды» — це означало, що тема вийшла у широкий публічний простір.

Розширення 2018 року: як Форум вплинув на медіа

У 2018-й Форум перетворився на головний майданчик для регіональних журналістів та об’єднав понад 400 учасників.



В цей період інформаційний простір на окупованих територіях контролювали угруповання «ЛНР» і «ДНР», а пропаганда та hate speech поширювали апатію й недовіру. Якраз DMF запропонував противагу — балансовану журналістику, засновану на фактах і стандартах.



Теми, які підійматися на Форумі, згодом ставали трендами. Наприклад, у 2018-му тут вперше говорили про deepfake-відео, ще до того, як ця проблема стала глобальною.



Історією успіху став і сам молодіжний волонтерський рух навколо DMF. На одному з Форумів у 2018 році працювала команда з 12 студентів із різних регіонів — Луцька, Острога, Маріуполя та Слов’янська. Після заходу студенти залишилися друзями, і команда Форуму вважає, що це сприяло зміцненню національного діалогу.

Від регіону до нації: трансформація 2025

Щороку тематика Форуму адаптується до потреб медіа. Якщо у 2018-му йшлося про подолання апатії аудиторії, то у 2022–2023 роках — про релокацію редакцій, збереження фінансування та пошук нових моделей роботи у війні.



У 2020 році Форум пройшов у онлайн-форматі через ковід.



Сьомий Донбас Медіа Форум у 2021 році до останнього планувався як офлайн захід. Але через на епідеміологічну ситуацію в країні та світі він вдруге відбувся в онлайн-форматі з елементами ток-шоу в телевізійній студії.



За перші півтора року повномасштабного вторгнення змінилося як суспільство, так і медіа. Багато журналістів були вимушені виїхати, деякі — стали до лав ЗСУ. І у 2023 році Форум спочатку зібрав медійників у Києві, а потім провів тематичні обговорення у Варшаві, організувавши перший і наразі єдиний DMF Global.



Саме тоді на Форумі презентували спеціальний браузер CENO, який дозволяє мешканцям тимчасово окупованих територій отримувати доступ до заблокованих незалежних медіа. Спершу його протестували на сайті «Новини Донбасу», а після успіху долучилися ще кілька редакцій. У 2024-му до CENO приєдналися вже й всеукраїнські видання — Детектор медіа, ГОРДОН, ICTV, «Вікна-новини», ДІМ-UATV. Загалом у проєкті планують участь 25 українських медіа.



Багато учасників DMF-2024 виказали намір провести у своїх редакціях тренінги та круглі столи для того, щоб поділитись новою інформацією.



На жаль, тоді не всі могли приєднатись до події, тому окремо команда Форуму зробила запис всіх дискусій та опублікувала їх на сторінках у соціальних мережах.

Три дні про важливе: криза, штучний інтелект і медіа майбутнього

З 9 по 11 жовтня 2025 року Форум уперше відбудеться як подія національного масштабу. Фокусною темою буде “Свобода слова vs. Cвобода брехні — як українські медіа долають глобальні виклики, захищають демократичні цінності та залишаються компасом для суспільства під час війни та світової турбулентності”. Він триватиме три дні замість звичних двох, під час яких медійники шукатимуть рішення для трьох ключових викликів:

Фінансовий. Лише 14% медіа мають запас міцності більше ніж на рік, 45% виживуть 3–6 місяців.



Кадровий. 54% журналістів виснажені, 45% користуються психотерапією, редакції відчувають дефіцит кадрів через мобілізацію та еміграцію.



Технологічний. Telegram став новим медіамонополістом, а штучний інтелект (ШІ) використовують 63% українських медійників. Технологія стає одночасно порятунком і загрозою.

В умовах, коли фейки створюються швидше, ніж встигають спростовуватись, українські медіа мають знайти відповіді на виклики гібридної війни та цифрової токсичності.



Зберуться журналісти та редактори з усіх регіонів, студенти й викладачі, міжнародні експерти та донори.

Серце Форуму залишається незмінним — підтримка регіональних медіа. Але тепер DMF — це не лише східна історія. Те, що починалося як регіональний Форум для журналістів з Донбасу, тепер є національною платформою для медіаспільноти всієї України.

Чому варто долучитися

Donbas Media Forum пропонує те, чого бракує медіаспільноті у кризові часи:

знання та практичні інструменти — від цифрових технологій до безпекових навичок;

можливість нетворкінгу з колегами з різних регіонів і міжнародними партнерами;

підтримку для прифронтових і деокупованих медіа;

відкриту дискусію про теми, які часто залишаються в тіні — від роботи з аудиторією в окупації до стійкості релокованих редакцій.

Реєстрація на DMF-2025 відкрита. Долучайтеся, щоб стати частиною спільноти, яка формує майбутнє української журналістики.