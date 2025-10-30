Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Працюють безкоштовно: як на окупованій Луганщині роками не платять зарплати на шахтах та заводах
Вікторія Іщенко
30 жовтня 2025, 16:40

Працюють безкоштовно: як на окупованій Луганщині роками не платять зарплати на шахтах та заводах

Колаж: "Новини Донбасу" Колаж: "Новини Донбасу"

Одне з улюблених занять так званих чиновників угруповання «ЛНР» — розповідати, як нібито розвивається промисловість на захоплених територіях. Але якщо все так добре, то чому ж на підприємствах регулярно виникають величезні борги? Чому інвестори, яким віддають заводи та шахти, не вирішують там фінансових проблем? Скільки заборгували працівникам на Луганщині — розповідаємо в цьому матеріалі.



Борги на шахтах окупованої Луганщини накопичувалися роками

Багато шахт і заводів Луганської області опинилися в окупації ще у 2014 році. Це підприємства в Алчевську, Сорокиному (колишній Краснодон), Довжанську, Хрустальному (колишній Красний Луч), Антрациті. Борги там накопичувалися роками. 19 вересня так зване «міністерство палива та енергетики ЛНР» заявило, що на трьох місцевих підприємствах погасили 187 мільйонів рублів заборгованості. Йдеться про збагачувальні фабрики «Нагольчанська» і «Білоріченська», а також про «Довжанський машинобудівний завод».

«На погашення заборгованості із заробітних плат співробітникам тимчасових адміністрацій урядом “ЛНР” була виділена субсидія», — йдеться в повідомленні в офіційному каналі так званого «Мінпаливенерго ЛНР».

У Луганській обласній військовій адміністрації уточнюють: усі три підприємства раніше були передані російським інвесторам. Причому різним. Фабрика «Білоріченська» дісталася компанії «Родина»(рус). Рік тому повідомлялося про її модернізацію. У відновлення нібито планували вкласти понад 3 мільярди рублів. Фабрику «Нагольчанська» як бонус отримала компанія «Торговий дім “Донські вуглі”». І про «Родину», і про «Донські вуглі» ми вже розповідали в попередніх публікаціях. А ось про інвесторів заводу поговоримо детальніше. Адже, як і у випадку з «Родиною» та «Донськими вуглями», ними виявилися зовсім не росіяни.

Шахта окупованої Луганщини. Фото пропагандистських telegram-каналів

Інвестори «Должанського машинобудівного заводу»: хто вони?

Влітку минулого року «Довжанський машинобудівний завод» передали компанії «Енергококс». Вона зареєстрована на окупованій частині Донецької області. Займається видобутком і збагаченням вугілля. Засновниця —  Софія Беліченко, підсанкційна особа. Беліченко, окрім «Енергококсу», фігурує ще в багатьох компаніях на Луганщині, Донеччині, Запоріжжі й навіть у регіонах РФ. Вони займаються не лише видобутком вугілля, а й розробкою кар’єрів, лісозаготівлею, а також торгівлею, де спектр широкий: алкоголь, нерухомість і фармацевтика. Наприклад, у Бердянську Беліченко належить 60% у ТРЦ «Екватор». Загалом це українська мережа торгових центрів, але після захоплення Бердянська місцевий «Екватор» окупанти забрали і перереєстрували на себе. Як писали раніше медіа, зять Софії Беліченко — це Ярослав Тібекін, засновник низки вугільних компаній на Донбасі.

«Сім’я Тібекіних, у руках якої зосереджені великі промислові активи на Донбасі, ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну закріпилася в окупованому Криму: у 2017 році дружина Ярослава Тібекіна, Тетяна, стала власницею Нижньогірського консервного заводу. Цей “сімейний” кластер контролює ще близько сотні юросіб із чотирьох захоплених регіонів України», — йдеться в матеріалі російського незалежного медіа «Важные истории».

Журналісти також пов’язують родину Тібекіних із братом Наталії Королевської і навіть із соратником Путіна Аркадієм Ротенбергом. Із великих підприємств у «колекції» Тібекіних не лише уже згаданий Довжанський машинобудівний завод і ТРЦ у Бердянську, а й Мелітопольський молокозавод та аквапарк у Кирилівці. Тобто справжня промислова імперія. Але, попри це, у так званих інвесторів не знайшлося грошей, щоб погасити борги працівникам заводу в Должанську. До речі, як і в компаній «Родина» та «Донські вуглі». Працівники всіх трьох підприємств — «Нагольчанської», «Білоріченської» збагачувальних фабрик, а також «Должанського машинобудівного заводу» — без зарплати з 2015 року. Нагадаємо, що борги нібито покрила субсидія від угруповання «ЛНР».

Псевдоінвестори і справжні борги: вугільна галузь Луганщини доживає останніх днів

Але безплатно працюють не лише працівники цих підприємств, а й багатьох інших на окупованій Луганщині. Серед них — «Донбасантрацит», «Луганськелектротранс». Лише через десять років після захоплення вирішили виплатити заборгованість на виробничих об’єднаннях «Східгеологія», «Центровугілля», «Антрацит» і «Східвугілля». Узимку 2024 року угруповання «ЛНР» повідомляло про борги на цих підприємствах у розмірі близько 500 мільйонів рублів. Усе це нібито покрила субсидія, але, наприклад, працівники «Центровугілля» грошей так і не побачили. Та навіть якщо борги виплачуються, одразу накопичуються нові. У середині вересня цього року окупаційна «прокуратура» заявила:

«На п’яти підприємствах вугільної промисловості, підвідомчих “міністерству палива, енергетики та вугільної промисловості республіки”, перед більш ніж двома тисячами працівників утворилася заборгованість із заробітної плати на суму понад 1 мільярд рублів».

Шахтар у забої. Фото: ЛІЦ

Про які саме підприємства йдеться, не уточнюється, але саме «Східвугілля» і «Східгеологія» підпорядковуються угрупованню «ЛНР». Тобто не має значення, де працює людина в окупації — у так званому держсекторі чи в приватному бізнесі — борги скрізь.

«Вугільна галузь на окупованій Луганщині в занепаді. Не допомогли й російські інвестори, які понад рік удавали, що рятують галузь, а зрештою лише накопичили борги. Затримка зарплати спостерігається і на тих шахтах, що залишилися, так би мовити, у “державній власності ЛНР”», — пише начальник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко.

На вугільних підприємствах, переданих інвесторам, як пишуть у чатах, зарплати видають із затримкою щонайменше три місяці. Працівники шахт і збагачувальних фабрик «Родини» та «Донських вуглів», наприклад, досі не отримали гроші за літні місяці. А після того, як інвестори заявили про «повернення» деяких шахт, ситуація стала ще гіршою. Тепер узагалі незрозуміло, чи побачать коли-небудь зароблені гроші працівники тих підприємств, які не сподобалися так званим інвесторам, або ж тих, що були просто закриті.

ТЕГИ

Місця
окупація ЛНР Луганська область окуповані території
Інше
Шахти Шахти Луганської області Заборгованість шахтарі заборгованість шахтарям
@novosti.dn.ua

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
19:27
Пушилін призначив «міністра праці та соціальної політики» в угрупованні «ДНР»
16:30
Через ремонтні роботи будівлі в Донецьку загинули птахи
15:20
Після удару по ТЕС у місті Щастя Луганщина залишилася без світла
15:00
На окупованій території Запорізької області зникла 15-річна дівчинка
12:21
Окупанти створюють церковно-військову освіту для дітей Донеччини
11:11
Партизани знищують зв'язок РФ від Донбасу до Камчатки
10:45
Окупанти продають дрова, конфісковані у жителів Херсонщини
23:01
У Росії ліквідовано полковника ОМОНу, причетного до злочинів у Бучі
13:13
В окупованому Маріуполі загарбники планують відновити Екстрім-парк
12:33
У захопленому Донецьку посеред дороги впав БПЛА
09:49
На окупованих територіях РФ встановлює в школах «Парти героїв»
08:20
Диверсія в Токмаку: «АТЕШ» завдав удару по логістиці окупантів
15:35
На ТОТ Запорізької області підірвали залізницю, з рейок зійшли десятки вагонів
15:08
Чиновник Мінсільгоспу РФ підозрюється у воєнному злочині у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях
12:47
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
12:38
Ханженківське водосховище на Донеччині знову наповнюється після літнього обміління
09:59
В окупованому Криму масовий збій зв’язку та дефіцит палива — «ОТПОР»
14:24
ГУР показало ліквідацію сина російського генерала на Запоріжжі
12:52
Окупанти на Херсонщині провели «навчання з тероризму»
12:02
ССО України знищили склад палива та нафтобазу окупантів на Луганщині
усі новини
22:30
Трамп на зустрічі із Сі Цзіньпіном не говорив про санкції проти РФ
21:31
Четверо людей поранено під час обстрілу Костянтинівки
20:51
З окупації Україна повернула ще одну дитину
19:51
РФ скинула авіабомби на Слов'янську ТЕС: є загиблі та поранені
19:38
Війська РФ вдень вдарили по Краматорську: є жертва та постраждалі
19:27
Пушилін призначив «міністра праці та соціальної політики» в угрупованні «ДНР»
18:52
На оборону Донеччини направили ще 30 мільйонів гривень
17:53
Троє загиблих та один постраждалий під час обстрілу Слов'янська: в ОВА показали наслідки
17:05
Краматорськ частково знеструмлений
16:36
На Покровському напрямку Leopard наїхав на дрон-ждуна
16:30
Ракетний удар по Краматорську: у місті пошкоджені десятки будинків, стало відомо про одного пораненого
16:30
Через ремонтні роботи будівлі в Донецьку загинули птахи
16:14
Російський удар по Слов'янську: рятувальники ліквідували наслідки
16:09
Армія РФ обстріляла Дружківку: зруйнований кінотеатр, поранена одна людина
16:00
На Далекому Сході суд ухвалив вирок чоловікові, звинуваченому в «держзраді» на користь України
15:55
У «Резерв+» додали відстрочку для одиноких батьків
15:46
Російська авіація двічі вдарила по Костянтинівці: пошкоджені будинки, є загиблий та поранена
15:23
В Україні повертають графіки відключень світла
15:20
Після удару по ТЕС у місті Щастя Луганщина залишилася без світла
15:00
На окупованій території Запорізької області зникла 15-річна дівчинка
усі новини
ВІДЕО
Росіяни атакували Слов'янськ. Фото: поліція Троє загиблих та один постраждалий під час обстрілу Слов'янська: в ОВА показали наслідки
30 жовтня, 17:53
Танк Leopard 2A4 рухається дорогою перед наїздом на дрон. На Покровському напрямку Leopard наїхав на дрон-ждуна
30 жовтня, 16:36
Пошкоджено Луганську ТЕС. Джерело: t.me/andriyshTime Після удару по ТЕС у місті Щастя Луганщина залишилася без світла
30 жовтня, 15:20
Штурм позицій РФ очима кулеметника. Розвідники ГУР показали наліт на позиції РФ під Лиманом
30 жовтня, 14:34
Зруйнований гуртожиток у Запоріжжі. Фото: Запорізька ОВА Нічна атака на Запоріжжі: двоє загиблих та шестеро поранених дітей
30 жовтня, 14:26
Наслідки атаки дрона РФ у Сумах. У Сумах дрон РФ завдав удару по автозаправці: є постраждалі
30 жовтня, 13:43

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір