Двійники брендів з Донбасу: що сталося з «Лучіано», «Геркулесом» та іншими компаніями після 2014 року

Ті, хто залишив Донецьк і Луганськ ще 2014 року, досі згадують знайомі бренди — торти «Лучіано», луганське морозиво, молочну продукцію Добриня, ковбаси Луганські делікатеси. Більшість релокованих компаній заздалегідь вивезли обладнання та людей.
Але на окупованих територіях продовжують працювати компанії-клони, які використовують ті ж назви, логотипи та легенди про «довгу історію». Завдяки цьому створюється ілюзія безперервності бренду, хоча насправді це зовсім інші підприємства.
Оригінальна кондитерська «Лучіано» вивезла активи з Донецька у 2014 році: обладнання, технології, частина працівників. Виробництво знаходиться у Київській області, а магазини відкриті у дев'яти регіонах України.
Однак в окупованому Донецьку працює друге «Лучіано», яке повністю повторює фірмовий стиль.
Ця компанія позиціюється як «кондитерська класика Донбасу», хоча, по суті, з 2014 року це окреме підприємство.
Факти:
Компанія-клон належить «Онікс» і управляє Марина Цибенко — колишній головний бухгалтер краматорського «Онікса». Вона отримала «нагороду» від угрупування «ДНР» ще до вторгнення та перебуває в українському розшуку.
Луганський виробник кукурудзяних паличок «МАКДАК» – ще один приклад. Існує:
В "історії" клону не згадується факт релокації справжнього виробника.
2022 року «ЛНР» заявляла, що збирається постачати палички «МАКДАК» до РФ, але фактично вони продаються лише на окупованих територіях. А нещодавно угруповання оголосило про постачання до Нікарагуа — що виглядає радше пропагандистським трюком.
Цією структурою керує підприємець Сергій Можаєв. Адреса реєстрації компанії у російських реєстрах збігається з українською адресою підприємства до 2014 року.
А продукцію, яку купують мешканці Києва, Дніпра та інших міст, виготовляє київська компанія «Пивна Країна».
Частина брендів після 2014 року намагалася зберегти присутність і в Україні, і в окупації.
Так сталося з «Добринею» (молочна продукція) та «Геркулесом» (напівфабрикати, молочна продукція) — брендами, пов'язаними з торговим будинком «Гірник».
Ключові факти:
Торговий дім «Гірник» з'явився восени 2014 року – одразу після захоплення Донецька. Його виторг минулого року склала понад 26 млрд рублів — це одна з найприбутковіших окупаційних структур.
Мабуть, один із самих ностальгічних брендів — «Луганські делікатеси» — виробник м'ясної продукції.
До війни підприємство вважали за інноваційне: продукція з незвичайними смаками, сучасне виробництво.
Наразі знайти ці товари на підконтрольній Україні території складно. В окупації ж компанія:
Але влітку 2024 року рух «Жовта стрічка» повідомив про раптову перевірку, після якої продукцію конфіскували. Причиною називали помилки маркування, проте активісти стверджували, що справжня причина — конкуренція з російськими виробниками.
Кондитерська корпорація «Конті» зупинила фабрики у Донецьку та Горлівці у лютому 2015 року. На їхній базі незабаром з'явилася компанія «Донбас Кондитер».
Логотип і фірмовий стиль дуже схожі на «Конті».
2024 року Курський суд РФ ухвалив рішення про націоналізацію активів «Конті», а серед відповідачів фігурував і «Донбас Кондитер».
Попри це, компанії дають зелене світло: її показують на російських виставках та заявляють про партнерів у різних країнах. Однак у РФ «ДонКо» офіційно представлено лише у кількох містах через дистриб'юторів.
Інша частина луганської ідентичності — солодощі: цукерки «Планета» та «Гулівер».
«Гулівер» та «Шахтарський торт» виробляє компанія «Лаконд», яка:
У реєстрах фігурує безліч юросіб, пов'язаних із брендом, включаючи структури, пов'язані з Валерієм Кравцем — власником марки АВК.
АВК в Україні продано, але в Маріуполі існує вже «російська версія» АВК — із тим самим бенефіціаром.
Окупаційні структури не просто забрали майно — вони надали смаки та торгові марки, які десятиліттями були частиною культурного коду Донецька та Луганська.
Компанії-клони:
Для мешканців, які назавжди покинули свої міста, ці назви є частиною пам'яті. Для окупаційної адміністрації — інструмент впливу та контролю.