Подписывайтесь на рассылку о происходящем в Донецке и Луганске. Только важное

«Новости Донбасса» представляют Email-рассылку «Донбасс: полный доступ». Подписавшись на нее, вы один раз в день будете получать подборку ключевых новостей с неподконтрольной Украине территории Донбасса. А в конце недели мы высылаем итоговый информационный обзор.



Источниками информации для рассылки являются:



• онлайн СМИ и печатные газеты «ДНР» и «ЛНР»

• видео-сюжеты телеканалов «ДНР» и «ЛНР»

• инсайдерские документы «ДНР» и «ЛНР»

• собственные видео-сюжеты и фотографии

• доклады аналитических центров и гуманитарных организаций



Также вы можете получать рассылку, подписавшись на наш канал в Telegram.