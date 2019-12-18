Подписывайтесь на рассылку о происходящем в Донецке и Луганске. Только важное

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Источниками информации для рассылки являются:
• онлайн СМИ и печатные газеты «ДНР» и «ЛНР»
• видео-сюжеты телеканалов «ДНР» и «ЛНР»
• инсайдерские документы «ДНР» и «ЛНР»
• собственные видео-сюжеты и фотографии
• доклады аналитических центров и гуманитарных организаций
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