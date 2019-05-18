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В Северодонецке присоединились к акции «Хто замовив Катю Гандзюк?»

18 мая 2019, 20:44

В Северодонецке присоединились к акции «Хто замовив Катю Гандзюк?»

В Северодонецке Луганской области активисты присоединились к всеукраинской акции «Хто замовив Катю Гандзюк?». Об этом сообщает корреспондент «Новостей Донбасса».

В акции приняли участие представители общественных организаций «ФРИ», «Женщины Луганщины», медиа-центра «Северский Донец», политической партии «Национальный корпус», а также областной администрации.

Помимо напоминания правоохранительным органам о нераскрытом убийстве активистки и советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк, активисты выразили надежду, что будут найдены заказчики убийства депутата Северодонецкого горсовета Сергея Самарского.

«Новости Донбасса» сообщали, что сегодня такие акции прошли в Мариуполе и Торецке.

31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой Екатерину Гандзюк возле ее дома. Пострадавшую с ожогами доставили в местную больницу, но вскоре перевели в медучреждение Киева.

Изначально квалификация в уголовном производстве была «хулиганство», затем правоохранители переквалифицировали как нанесение тяжких телесных повреждений, а впоследствии квалификация была изменена на покушение на «убийство с особой жестокостью».

Позднее следователь в деле удовлетворил ходатайство адвоката о дополнительной квалификации преступления против Гандзюк и внес в ЕРДР признак заказного характера преступления.

4 ноября 2018 года Екатерина Гандзюк умерла

28 января отец убитой Екатерины Гандзюк заявил, что нападение на его дочь организовали высокопоставленные чиновники Херсонского областного совета и облгосадминистрации из партии «Блок Петра Порошенко» и «Батькивщина». В частности, Виктор Гандзюк назвал фамилии председателя облсовета Владислава Мангера, председателя ОГА Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука.

Мангер, Гордеев и Рищук причастность к убийству отрицают.

11 февраля главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили подозрение в организации убийства Екатерины Гандзюк. Ранее бюро Херсонской областной организации «Батькивщины» исключило из партии Мангера, а также рекомендовало ему уйти с должности.

15 февраля суд решил взять Мангера под стражу на 17 дней с правом внесения залога. В тот же день глава Херсонского облсовета вышел из СИЗО под залог, а 18 февраля он вышел на работу.

17 апреля стало известно, что прокуратура изменила подозрение еще одному фигуранту дела Гандзюк - экс-помощнику нардепа Игорю Павловскому. Вместо организации убийства его обвинили в замалчивании информации (часть 1 статьи 396 Уголовного кодекса). Эта статья также предусматривает «смягчение» наказания.

Кроме того, уголовную статью смягчили Магнеру.

23 апреля стало известно, что подозреваемому в организации убийства Екатерины Гандзюк – Сергею Торбину и четырем другим вероятным исполнителям убийства активистки смягчили подозрение: теперь их обвиняют в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений, а не в убийстве. В ГПУ объяснили, что сделали это, потому что фигуранты дела пошли на сделку со следствием.

ГПУ направила в суд обвинительный акт в отношении пяти человек, которых обвиняют в нанесении тяжких телесных повреждений Гандзюк, повлекших ее смерть.

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Северодонецк
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Сергей Самарский Екатерина Гандзюк
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