Четверо военных получили ранения на Донбассе

В субботу, 18 мая, в результате обстрелов на Донбассе ранения получили четверо украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединённых сил.

За минувшие сутки боевики 18 раз открывали огонь, используя запрещённые артиллерийские системы и минометы, а также вооружение боевых машин пехоты, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Под обстрелами оказались украинские позиции в районах Песок, Авдеевки, Новоселовки Второй, Мариинки, Пищевика, Новотошковского, Крымского, Пивденного и Станицы Луганской.

«На каждый обстрел противник получил адекватный ответ», — добавили в штабе.