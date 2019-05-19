Порошенко наградил Волкера орденом

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер награждён орденом князя Ярослава Мудрого V степени. Об этом говорится в указе президента Петра Порошенко от 18 мая.

Волкер награжден «за весомый личный вклад в поддержку и развитие демократии в Украине, восстановление государственного суверенитета и территориальной целостности Украинского государства».

Должность специального представителя Госдепа по вопросам Украины появилась в июле 2017 года. Ее занял бывший посол США в НАТО Курт Волкер. Среди его функций в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе - переговоры с помощником президента России Владиславом Сурковым, которого СМИ называют куратором группировок «ДНР/ЛНР». За полтора года они провели 4 встречи.