Непризнанность и старый манеж. Донецкие легкоатлеты рассказали о проблемах при «ДНР»

Непризнанность и устаревшая техническая база мешают легкоатлетам на подконтрольной группировке «ДНР» территории получать высокие звания и международные награды. Об этом говорится в сюжете сепаратистского телеканала «Оплот».



Отмечается, что многие спортсмены принимают участие в соревнованиях в России. Однако из-за непризнанности «ДНР», они выступают вне конкурса. «Мы как сами за себя, грубо говоря, бежали. Нас награждали, но в зачет не внесли. <...> До финалов нас не пустили, так как мы не крымчане», — рассказал вернувшийся с соревнований в аннексированном Крыму, кандидат в мастера спорта по легкой атлетике Дмитрий Гладкий.



Тренер Гладкого Виктор Аллянов добавил, что похожий случай произошел с его подопечным на соревнованиях в Подмосковье: «Его даже в городе Щелково Московской области не наградили. Приехал, пробежал и уехал».



Из-за этих проблем Гладкий планирует получить российское гражданство, говорится в сюжете.



Уточняется, что сейчас на подконторольной «ДНР» территории получить звание, выше кандидата в мастера спорта невозможно. Телеканал пояснил, что спортивные достижения должны быть зафиксированы специальной электронной системой, которой здесь нет. По словам «заместителя министра спорта ДНР» Николая Тарапата попытка закупить это оборудование в рамках гуманитарной программы в России была предпринята в прошлом году. «К сожалению, по ряду объективных и субъективных причин, это сделать не удалось. Попробуем в дальнейшем», — заявил он.



Кроме того, существует проблема с качеством легкоатлетических дорожек в крытом манеже Донецка, в котором спортсмены тренируются в холодное время года. По словам журналистки «Оплота», покрытие не меняли «уже много лет».

Заслуженный тренер Украины Аллянов рассказал каналу, что ему обещали заменить заменить участки с негодным покрытием. «Будет сделано это или нет, я не знаю», — добавил он.



В «минспорта ДНР» говорят, что нужно решит вопрос с финансированием. «Когда смета будет готова, будем искать инвесторов. Может какие-то средства будут выделены из республиканского бюджета, но не в полном объеме», — подчеркнул представитель «минспорта» Тарапата.



Автор сюжет отметила, что за 5 лет Донецк вместе с тренерами покинули «несколько амбициозных спортсменов».