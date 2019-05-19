Порошенко уволил скандального сбушника, подозреваемого в незаконном обогащении

Президент Петр Порошенко уволил Павла Демчину с должности первого заместителя СБУ.

«Уволить Демчину Павла Владимировича с должности первого заместителя председателя Службы безопасности Украины - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины», — говорится в указе Порошенко № 280/2019.

Предыдущим указом Порошенко уволил Дмитрия Ярмака с должности Уполномоченного президента по вопросам контроля за деятельностью СБУ.

Демчина написал заявление об отставке 17 мая. Он возглавлял Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

Национальное антикоррупционное бюро подготовило ему подозрение в незаконном обогащении.

По данным следствия, расходы семьи Демчины превышают официальные доходы. Следствие не нашло законных оснований для приобретения активов стоимостью 3,76 млн гривен с апреля 2015-го по январь 2016 года.