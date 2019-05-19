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Порошенко заявил о завершении декоммунизации

19 мая 2019, 16:11

Порошенко заявил о завершении декоммунизации

Президент Петр Порошенко заявил о завершении процесса декоммунизации в Украине. Об этом он сказал на церемонии памяти жертв политических репрессий на территории Национального историко-мемориального заповедника «Быковнянские могилы».

«Фактически завершен за последние пять лет процесс декоммунизации в нашем государстве, запрещена коммунистическая идеология. Православная Церковь в Украине получила от Вселенского Патриарха Томос об автокефалии. Создана боеспособная украинская армия, которая надежно защищает нас от захватчиков в развязанной московским режимом войне», — цитирует его телеканал «Прямой». 

Порошенко добавил, что что «трагедия коммунистического террора должна стать поучительным уроком на будущее, надежным предохранителем от попыток реанимировать «русский мир» на украинской земле».

Закон о декоммунизации действует с мая 2015 года. В рамках этого закона на Донбассе переименовали 74 населённых пункта.

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