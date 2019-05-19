Экс-главу НГУ собираются выпустить на свободу. Его подозревают в махинациях с жильем для нацгвардейцев

Бывший глава Национальной гвардии Юрий Аллеров, подозреваемый в завладении госимуществом, остаётся под стражей. Накануне за него внесли залог в размере 4,8 млн гривен. Об этом сообщает «Громадське» со ссылкой на адвоката Аллерова Игоря Мороза.

«Залог внесли, но не отпустили, делают все, чтобы держать его», — сказал адвокат.

Издание допускает, что причиной задержки могло стать то, что залог внесли после 18.00 в пятницу, то есть после окончания рабочего дня.

По словам адвоката, Аллерова должны отпустить на следующей неделе.

17 мая Соломенский суд взял под стражу на два месяца Юрия Аллерова с возможностью внесения залога в 4,8 млн гривен, хотя прокуратура просила 11 млн гривен.

В тот же день суд отпустил под залог в 2 и 1,5 млн гривен директора компании застройщика «Укрбуд Девелопмент» Олега Майбороду и оценивателя Алису Гринчук.

По версии следствия, в 2016 году Аллеров и глава «Укрбуд Девелопмент» Олег Майборода осуществили мероприятия по отчуждению имущества путем неравноценного обмена квартир с ЖК «Аристократ» на Печерске на квартиры в ЖК «Оберег» на окраине столицы, которые предоставлялись нацгвардейцам. Убытки составили около 81 млн гривен. Оценщик Гринчук предоставила заключение, отметив о равноценности обмена.

Всем подозреваемым инкриминируют присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением. В случае доказательства вины им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.