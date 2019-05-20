Помощник президента РФ встретился с главой «ДНР» во время боя MMA в Ростове

Фото: ДАН

Помощник президента России Владислав Сурков в воскресенье встретился с главой группировки «ДНР» Денисом Пушилиным в Ростове-на-Дону во время турнира по смешанным единоборствам (ММА).



Как написал сепаратистский ресурс ДАН, они «доверительно беседовали, обменявшись при этом мнениями о происходящем в октагоне».



На Суркове был надет шарф футбольного клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга.

Отмечается, что турнир по смешанным единоборствам (ММА) в российском Ростове-на-Дону прошел при поддержке главы «ДНР». В состязаниях приняли участие несколько донецких бойцов. Главный поединок дня состоялся между Максимом Швецом и бразильцем Леандро Силвой. Победил Швец.

По информации Reuters и других источников, Владислав Сурков является кремлевским куратором политического направления в группировках «ДНР» и «ЛНР».



Сурков был включен в санкционный список ЕС, США и присоединившихся к ним стран за его роль в конфликте в Украине и аннексии Крыма Россией. Также Сурков находится в санкционном списке Украины.