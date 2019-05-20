Пограничники рассказали о спасении раненого боевиками жителя Донецкой области

Украинские пограничники из состава операции Объединенных сил оказали помощь жителю оккупированного Шахтерска, по которому боевики открыли огонь на поражение, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Отмечается, что 18 мая 33-летний житель неподконтрольного властям Шахтерская следовал в Мариуполь для постоянного проживания.



«На блокпосту вооруженных формирований РФ в рамках дорожного коридора "Новоазовск-Покровск-Талаковка-Мариуполь" боевики во время собеседования с мужем забрали его документы, обвинили в измене и заявили, что передадут его "работникам МГБ"», — подчеркнули в штабе ООС.



Как сообщается, в какой-то момент, оставшись наедине в помещении, мужчина совершил побег.



«Заметив человека, бежавшего в сторону контролируемой правительством территории, пророссийские наемники, несмотря на угрозу для жизни и здоровья многих других гражданских лиц, ожидавших пересечения линии разграничения, открыли по нему огонь на поражение» — заявили в пресс-центре штаба ООС.



Также были опубликованы фотографии пострадавшего мужчины.