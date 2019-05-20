На Донбассе был ранен украинский военный

За минувшие сутки на Донбассе был ранен один украинский военнослужащий. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Всего пророссийских боевиков обвинили в 11 случаях нарушения режима прекращения огня. Подчеркивается, что из них дважды — с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 100 мм и минометов калибра 82 мм.



Также в штабе заявили, что боевики обстреливал украинских военных из вооружения боевых машин пехоты, зенитных установок, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.