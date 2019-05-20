Порошенко уволил Турчинова и главу своей администрации

Президент Петр Порошенко уволил Александра Турчинова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Соответствующий указ от 19 мая был опубликован на сайте главы государства.



Кроме того, Порошенко своим указом освободил Игоря Райнина от должности главы администрации президента.



Также уходящий президент уволил первого заместителя главы администрации Виталия Ковальчука и замглавы АП Сергея Марченко.

Сегодня состоится инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского.