Министр обороны Украины и глава СБУ подали в отставку

Министр обороны Украины Степан Полторак просит президента Владимира Зеленского уволить его с должности главы Минобороны. Свое заявление об отставке Полторак обнародовал на своей странице Facebook.



«Господин президент Украины — Верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины, с уважением отношусь к Вашему конституционному праву определиться с министром обороны Украины и подать кандидатуру на утверждение в Верховную Раду Украины и в соответствии с законами Украины "О национальной безопасности Украины", "О Кабинете министров Украины", прошу Вас рассмотреть в установленном порядке вопрос об увольнении меня с должности министра обороны Украины», — сказано в заявлении.



Степан Полторак 14 октября 2014 был назначен министром обороны Украины, 14 апреля 2018 года он возглавил Минобороны повторно.