Путин не будет поздравлять Зеленского с инаугурацией. Ждет «успехов» в урегулировании на Донбассе

Президент России Владимир Путин поздравит президента Украины Владимира Зеленского с первыми успехами в деле урегулирования ситуации в Донбассе и нормализации российско-украинских отношений, если это произойдет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, будет ли Путин поздравлять Зеленского с инаугурацией, передает ТАСС.



«Президент Путин будет поздравлять президента Зеленского с первыми успехами в деле урегулирования внутреннего конфликта на юго-востоке Украины, а также с первыми успехами в деле нормализации российско-украинских отношений», — сказал он.



Песков не стал уточнять, в чем могут заключаться эти «первые успехи».



«Но первые успехи (в восстановлении отношений России и Украины — прим.) будут очевидны. Если они будут, мы с вами их увидим невооруженным глазом», — подчеркнул спикер Кремля.



Песков отметил, что в ближайшее время в повестке дня Путина нет никаких контактов с Зеленским.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский вступил в должность.



В своей речи Зеленский заявил, что «готов на все», чтобы достичь мира на Донбассе. При этом он подчеркнул, что речи о потере территорий Украины быть не может.