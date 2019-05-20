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Супрун не намерена уходить в отставку

20 мая 2019, 13:15

Супрун не намерена уходить в отставку

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун не намерена уходить в отставку, о чем она сообщила журналистам после инаугурационной речи президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает ZN.UA.

«Я остаюсь на должности работать. Так же, как до сегодняшнего дня. Надеюсь, что когда будут выборы, будет тогда новый Кабинет министров, новый премьер или тот же (не знаю, как оно будет), будут новая Верховная Рада и новый премьер-министр приглашать своих министров», — сказала Супрун.

В своём обращении к украинскому народу после инаугурации Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады, а также призвал членов правительства подать в отставку.

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