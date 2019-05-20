Советник Авакова рассказал о подготовке к возвращению Донбасса

Советник министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Иван Варченко заявил, что подразделения МВД готовятся к возвращению отдельных районов Донбасса под украинский контроль.



«Подразделения МВД готовятся к деоккупации и таким образом мы даем сигнал, придаем силы нашим гражданам в оккупации. Наша работа делает сильнее нашу страну, мы приближаем дни когда оккупированные территории будут возвращены под наш суверенитет», - цитирует Варченко пресс-служба полиции Донецкой области.



По его словам, МВД инициирует разработку национальной стратегии деоккупации, в которой в пределах своих полномочий будут работать все государственные органы. При этом в части безопасности реализации стратегии обеспечивают органы МВД.



Руководители подразделений МВД Донетчины доложили советнику министра о подготовке к реализации плана деоккупации.



Начальник областной полиции Николай Семенишин отметил, что сейчас в регионе несут службу более 800 полицейских, которые выехали из оккупированной территории, а также работники, имеющие опыт участия в миротворческих операциях. По его словам, они готовы вернуться и постоянно работать в освобожденных районах.



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