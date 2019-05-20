СБУ обнаружила на Луганщине тайник с артснарядами в месте, где ранее дислоцировалась военная часть

Фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины в Луганской области обнаружили тайник с более 270 артснарядов и почти 300 взрывателей РГМ-2. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



«Сотрудники СБ Украины, привлеченные к операции Объединенных сил, обнаружили на Луганщине тайник с крупнокалиберными средствами поражения. Из тайника, обустроенного на прежнем месте дислокации одной из воинских частей в Новоайдарском районе, правоохранители изъяли более двухсоти семьдесяти артиллерийских снарядов ОФ-22 калибра 152 мм и почти триста взрывателей РГМ-2», - говорится в сообщении.



Отмечается, что в рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 413 Уголовного кодекса Украины (Расточительство или потеря военного имущества) продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности лиц, причастных к обустройству тайника.

Фото: СБУ