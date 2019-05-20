Зеленский призвал США усиливать санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил США за помощь в преодолении российской агрессии и призвал продолжать усиливать санкции против Москвы. Об этом Зеленский заявил во время встречи с представителями Администрации и Конгресса США, передает пресс-служба президента.



«США является мощным и очень серьезным партнером для Украины, прежде всего, в преодолении агрессии России. Самостоятельно преодолеть российскую агрессию на Донбассе и в Крыму мы не сможем. Поэтому нам нужна ваша помощь. Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против РФ», — подчеркнул Зеленский.



Он также поблагодарил президента США Дональда Трампа за поздравления и выразил надежду на встречу в ближайшее время.



С американской стороны во встрече приняли участие министр энергетики США Рик Перри, спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер, сенатор США Рон Джонсон.