Активнее всего украинские сайты на Донбассе блокирует «ЛНР»

Наибольшее количество украинских сайтов на неподконтрольной территории Донбасса блокируют провайдеры группировки «ЛНР». Вместе с тем, два провайдеры «ДНР» не блокируют одного из протестированных сайтов. Об этом свидетельствуют результаты тестирований интернет-блокировок и анализа данных, проведенных Лабораторией цифровой безопасности.



«Наибольшее количество украинских сайтов блокируют три провайдера так называемой "ЛНР". "Магеал", "Луганские домашние сети" и "Луганет" закрывают пользователям доступ к 132, 124 и 111 ресурсов соответственно. Все остальные провайдеры блокируют сайты в пять раз меньше (примерно 20-30)», - говорится в сообщении.



Согласно данным исследования на неподконтрольной территории блокируют сайты 62.ua, «Новости Донбасса», «Цензор.нет», «Обозреватель», «Радио Свобода», «Сегодня», «Остров».



В тоже время отмечается, что на подконтрольной группировке «ДНР» территории есть два провайдеры, которые вообще не блокируют украинские сайты.



Лаборатория цифровой безопасности в марте 2019 года на Донбассе провела тестирование в городах Донецк, Луганск, Снежное и Торез в разных местах, интернет доступ к которым обеспечивается провайдерами: ДКТ, Donbass Electronic Communications, Феникс (Prima-Yug Service), «Луганские домашние сети», Telenet LLC, «Луганет», «Магеал», «Орион», Terra-line Torez, «Тринити» и Komtel. Всего в рамках исследования протестировано 162 сайты, среди которых в основном украинские новостные ресурсы.