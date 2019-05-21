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Экс-глава Нацгвардии Аллеров вышел из СИЗО под залог

21 мая 2019, 12:53

Экс-глава Нацгвардии Аллеров вышел из СИЗО под залог

Бывший глава Национальной гвардии Украины Юрий Аллеров вышел на свободу 20 мая под залог в 4,8 млн гривен. Об этом сообщают «Українські новини» со ссылкой на сотрудника следственного изолятора.

По данным адвокатов Аллерова, залог за него внесли в пятницу, 17 мая. Но в связи с завершением рабочей недели на выходных экс-глава Нацгвардии должен был оставаться под стражей.

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре подтвердили освобождение Аллерова из СИЗО, после внесения предусмотренного решением суда денежного залога, передает «Интерфакс-Украина».

14 мая детективы НАБУ пришли с обысками к служащим Нацгвардии и работникам ряда частных компаний. Обыски проводились в рамках дела о завладении имуществом НГУ на сумму 81,64 млн гривен.

На следующий день задержанным экс-главе НГУ Юрию Аллерову, генеральному директору компании-застройщика Олегу Майбороде и оценщику Алисе Грищук сообщили о подозрении по статье 191 УКУ (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой).

По версии следствия, в 2000-х годах ГУ Внутренних войск МВД Украины (реорганизовано в ГУ Нацгвардии Украины) и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на территории бывшей воинской части в центре Киева должны были построить жилой комплекс со встроенными паркингами и нежилыми помещениями. В обмен на земельный участок площадью около 1 га Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 апартаментов и 30 паркомест.

Но в 2016-2017 гг. стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия «обменяла» квартиры и паркоместа на Печерске на 65 квартир в доме на окраине Киева (у станции метро «Красный хутор»). Его строительством занималась та же компания-застройщик. По данным экспертизы, стоимость этих квартир на 81 635 448 гривен меньше тех, которые НГУ должна была получить на старте договоренностей.

Спустя несколько месяцев после «квартирного обмена» дочь Аллерова Екатерина Пустынникова стала владелицей внедорожника Grand Cherokee 2015 года выпуска и квартиры в ЖК «Микитська слобода». Застройщиком этого объекта была та же компания, в пользу которой Аллеров «обменял» квартиры нацгвардейцев – «Укрбуд Девелопмент».

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