Климкин рассказал о «сотнях тысяч» российских паспортов у украинских граждан

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил о том, что в Украине по разным оценкам «сотни тысяч» украинцев имеют российский паспорт. Об этом он рассказал в интервью LВ.ua.



«Но я считаю, что надежной информации (по паспортам РФ, - ред.) у нас нет. О венгерских и румынских цифра точная: венгерских около сотни тысяч, румынских - около 50 000», - отметил Климкин.



По его словам, РФ готовила центры выдачи паспортов для жителей временно неподконтрольных территорий Донбасса в Ростове, Новошахтинске и Покровске еще с 2017 года, и в Киеве об этом знали. По мнению главы МИД, такую фундаментальную угроза нацбезопасности Россия создает «на перспективу».



«Можно создать любую провокацию и использовать ее для прямого военного вмешательства. Плюс - это дополнительный фильтр для жителей оккупированных территорий», - уточнил министр.

24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном предоставлении российского гражданства жителям временно неподконтрольных районов Донбасса.



Кабмин принял решение о признании незаконными и недействительными паспорта, выдаваемые РФ жителям Донбасса.



Министр Украины по делам ветеранов Ирина Фриз сообщила, что украинцы, которые получили российские паспорта, не смогут рассчитывать на социальные выплаты и пенсии.



В ЕС заявили, что предоставление российских паспортов является еще одним посягательством на суверенитет Украины со стороны России.