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В центре Донецка установили бюст боевика «Мамая»

21 мая 2019, 14:00

В центре Донецка установили бюст боевика «Мамая»

Фото: ОДДР Фото: ОДДР

В центре Донецка установили бюст погибшему полевому командиру группировки «ДНР» Олегу Мамиеву (позывной «Мамай»).

Бюст был установлен парке имени Ленинского комсомола. «ДНР» провела торжественный митинг по этому случаю.

Присутствовавший на мероприятии глава «ДНР» Денис Пушилин заявил, что бюст Мамиеву — положит начало «Аллее героев».

Олег Мамиев умер 17 мая 2018 года, получив смертельное ранение в голову под Авдеевкой.

Этнический осетин Олег Мамиев родом из Владикавказа (Россия). На Донбасс приехал в 2014 году и сначала воевал в рядах формирования боевиков «Восток».

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