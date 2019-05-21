Названа официальная причина роспуска Рады Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский в своем указе о роспуске Верховной Рады будет опираться на нормы Конституции, заявил его советник по юридическим вопросам Андрей Богдан.



«Пункт первый статьи 90 [Конституции Украины] — это отсутствие коалиции в Верховной Раде», — сказал он журналистам, отвечая на вопрос, какая причина будет значитася в указе президента о роспуске парламента.



Богдан пояснил, что указ президента не может основываться «на любых решениях любых судей». «В данном случае — это будет оценка правовой ситуации, сложившейся в Верховной Раде. Этот указ будет основываться исключительно на Конституции Украины», — добавил он.

В команде президента Владимира Зеленского рассматривают 21 июля как наиболее допустимую дату проведения досрочных парламентских выборов. Также есть вероятность проведения выборов 28 июля.



20 мая Зеленский вступил в должность президента. Во время инаугурационной речи он заявил о роспуске Верховной Рады.



Читайте также: Решение спорное, но на выборы пойдем. Как депутаты отреагировали на слова Зеленского о роспуске