Зеленского и Путина не пригласили на празднования в Нормандии

Президенты Украины Владимир Зеленский и России Владимир Путин не приглашены на посвященные высадке союзников в Нормандии во Франции мероприятия, на которых будет присутствовать президент Эмманюэль Макрон. Об этом сообщает российский РБК, ссылаясь на ответ пресс-службы Елисейского дворца.



«Интерфаксу» в Елисейском дворце пояснили, что международная церемония пройдет под председательством премьер-министра Франции Эдуара Филиппа, а не на уровне глав государств.



В июне этого года отмечается 75-летняя годовщина операции «Оверлорд», которая ознаменовала открытие Западного фронта в ходе Второй мировой войны.

В апреле занимавший тогда пост президента Украины Петр Порошенко говорил о возможности встречи на уровне лидеров стран «нормандского формата» (Франция, Германия, Украина, Россия) для обсуждения урегулирования ситуации на востоке Украины. По его словам, такая встреча могла бы пройти во время празнований в Нормандии.



После этого в Кремле заявили, что в июньском графике президента РФ Владимира Путина пока нет поездки в Нормандию.