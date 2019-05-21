У Путина отреагировали на просьбу Зеленского усилить санкции против РФ

Призыв президента Украины Владимира Зеленского усилить санкции против России «не блещет новизной» и не поможет урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».



«Пока новаций мы не видим. Это та риторика относительно санкций против России, которая не блещет новизной. А главное, это та риторика, которая не сможет помочь Украине разобраться с проблемой юго-востока, потому что США не могут выполнить перечень минских договоренностей», - сказал Песков.



«Этот перечень не может также выполнить Россия. Его должен и может выполнять Киев», - заявил пресс-секретарь президента РФ.



20 мая, во время встречи с представителями Администрации и Конгресса США, президент Украины Владимир Зеленский призвал продолжать усиливать санкции против Москвы.