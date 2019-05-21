Кучма посоветовал Зеленскому не «идти на компромисс с РФ, подняв руки»

Второй президент Украины Леонид Кучма пожелал президенту Владимиру Зеленскому «меньше говорить и больше делать». Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».



«Мы послушали о его первых шагах — верной дорогой, как раньше говорили, идете, товарищи. Так что дай Бог ему на этом пути успеха», — добавил Кучма.



Он отметил, что знает Зеленского. «Его главные добродетели — он честный и порядочный, чего нам сегодня крайне не хватает», — подчеркнул второй президент.



Отвечая на вопрос о том, какой совет о достижении мира он бы дал Зеленскому, Кучма сказал: «Все проблемы войны и мира — в руках одного человека, господина Путина. Какие бы со своей стороны мы ни давали контрпредложения — все в тумане, ведь идти на компромисс, подняв руки, — думаю, это не устроит Украину. Тем более, если так будет, то сегодняшний президент долго не проработает — по политическим мотивам, как вы понимаете».



По словам Кучмы, сегодня со стороны России «пока один язык — ультиматум, другого, к сожалению, нет».