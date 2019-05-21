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СМИ узнали, что главой АП станет юрист Зеленского и Коломойского

21 мая 2019, 17:00

СМИ узнали, что главой АП станет юрист Зеленского и Коломойского

Главой Администрации президента Украины Владимира Зеленского станет юрист Андрей Богдан. Об этом сообщает LB.ua, сслыаясь на источники.

Отмечается, что указ о назначении Богдана главой АП готовится к обнародованию сегодня вечером.

Во время брифинга сегодня днем Богдан прямо не сказал о своем назначении, но отметил, что президент Зеленский назначит главой АП «человека из ближайшего окружения, которому он доверяет». «Какое решение он примет, я на сегодняшний день сообщить не могу», — добавил он.

Советник Зеленского также анонсировал первые кадровые указы главы государства на вечер.

Кроме того, Богдан сказал, что пока не приостановил адвокатскую деятельность и сотрудничает с президентом как консультант по юридическим вопросам. При этом он пообещал сделать это в случае перехода на госслужбу.

Андрей Богдан является личным адвокатом бизнесмена Игоря Коломойского.

Кроме того, Богдан подпадает под действие закона «Об очищении власти» (люстрации) и не может состоять на госслужбе, так как работал в правительстве Николая Азарова. Сам юрист называет закон антиконституционным.

Журналисты программы «Схемы» выяснили, что 13 марта Богдан тайно посещал Конституционный суд, который решает судьбу закона «Об очищении власти».

Сам Богдан утверждал, что посещал КС как представитель Зеленского из-за отмены статьи о незаконном обогащении.

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