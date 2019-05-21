Украина ввела пошлины на цемент из РФ, Беларуси и Молдовы

Украине вводит антидемпинговые пошлины на импорт цементных клинкеров и портландцемента из России, беларуси и Молдовы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

Соответствущее решение во вторник, 21 мая, приняла Межведомственная комиссия по международной торговле.



Антидемпинговые пошлины вводятся в размере 114,95% на указанные российские товары, 57,03% - на беларусские и 94,46% - на товары из Молдовы.

Пошлина будет взиматься на протяжении пяти лет.



Пошлина вводится из-за наличия демпингового импорта из этих стран в 2015 - 2018 годах, отметили в МЭРТ. За это время доля импорта цементных клинкеров и портландцемента из этих стран постоянно росла.

Ранее правительство ввело эмбарго на импорт российского портландцемента, глиноземного, шлакового, сульфатостойкого цемента и подобных гидравлических цементов.