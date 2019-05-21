Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 21 мая.

Боевые действия



СММ ОБСЕ подтвердила ранение 55-летнего жителя Петровского района Донецка во время обстрела 8 мая. Первую помощь пострадавшему оказали супруга и сосед, так как скорая помощь не смогла приехать на место происшествия из-за соображений безопасности.



С января по апрель на Донбассе произошло 12 случаев обстрелов школ. По данным ЮНИСЕФ, это в четыре раза больше, чем за аналогичный период 2018 года.



Общество



Сын экс-президента Украины Виктора Януковича Александр опровергает информацию о якобы его недавнем визите в подконтрольный боевикам Донецк.



В центре Донецка установили бюст погибшему полевому командиру группировки «ДНР» Олегу Мамиеву (позывной «Мамай»).



Наибольшее количество украинских сайтов на неподконтрольной территории Донбасса блокируют провайдеры группировки «ЛНР».



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