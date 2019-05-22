Командир КПВВ «Новотроицкое» задержан по обвинению в вымогательстве взяток

Правоохранители задержали командира отделения контрольного пункта въезда-выезда «Новотроицкое» и еще нескольких пограничников за систематическое вымогательство взяток, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.



«Военная прокуратура совместно с ГБР и МВД задержали за систематическое вымогательство заместителя Донецкого пограничного отряда, командира отделения КПВВ Новотроицкое и 6 инспекторов пограничной службы», — написал Луценко в Facebook.



Генпрокурор отметил, что в целом зафиксировано более 70 фактов вымогательства на сумму около 600 тысяч гривен у перевозчиков.

Как сообщалось ранее, на КПВВ «Новотроицкое» задержали 6 пограничников, за вымогательство денег с перевозчиками.