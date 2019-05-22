Онищенко хочет вернуться в Украину и собирается идти на выборы

Украинский депутат Александр Онищенко заявил о готовности вернуться в Украину, чтобы принять участие в судебном процессе. Об этом он заявил в эфире «112 Украина».



О своей готовности и планы вернуться Онищенко сообщал судебным органам и НАБУ. По его словам, 22 мая состоится первое заседание суда, однако на нем он не будет присутствовать. Нардеп планирует приехать на второе заседание.



«Я думаю, завтра будет первое заседание суда и на второе заседание я уже приеду. Думаю, там, десять дней - две недели», - сказал Александр Онищенко.



Также он заявил, что рассматривает вариант участия в парламентских выборах, но не сообщил, с какой политической силой.



Депутат добавил, что в Украине планирует добиться преследования пятого президента Петра Порошенко из-за коррупционных схем.



«У нас есть ряд доказательств, что его можно обвинить в государственной измене, коррупционных скандалах», - указал он.



Александр Онищенко обвиняется в создании преступной организации, участники которой в период с января 2013 года по июнь 2016 незаконно заработали более 1,6 млрд гривен на реализацию природного газа. В результате таких действий ПАО «Укргаздобыч» (100% акций принадлежат государственной НАК «Нафтогаз Украины») был нанесен ущерб в сумме более 740 млн гривен.



В общем, следствие установило причастность к участию в «газовой схеме» 29 человек. Сейчас 7 человек, в том числе народный депутат Украины Александр Онищенко, находящихся в розыске, 12 обвинительных актов в отношении 18 человек направлено в суд, из них по 7 человек вступил в законную силу обвинительный приговор.