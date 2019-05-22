Из-за кадровых перестановок непонятно, кто представит Украину в штаб-квартире НАТО

Из-за смены начальника Генштаба Вооруженных сил Украины непонятно, кто сегодня представит Украину на заседании военного комитета НАТО. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» сообщила корреспондентка из Брюсселя.



Один из вопросов на заседании — ситуация в Украине. Однако пока что неизвестно, кто представит Украинское государство.



Накануне в Брюссель прилетел Виктор Муженко, которого президент Украины Владимир Зеленский вчера вечером уволил с должности начальника Генштаба, назначив вместо него Руслана Хомчака.



Именно Муженко должен был представлять Украину на заседании военного комитета НАТО.



В представительстве Украины в НАТО телеканалу не смогли ответить, будет ли Муженко участвовать в заседании.