У Зеленского рассказали, что ждет «монополию Ахметова»

Представитель президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус заявил, что у команды Владимира Зеленского есть планы увеличить конкуренцию на рынке электроэнергетики.



Так во время общения с журналистами, есть ли план «расшевелить монополию» олигарха Рината Ахметова.



«Если заменить одну фамилию на другую, то все равно монополия остается. Есть намерения сделать ту демонополизацию, которую Петр Порошенко обещал еще в 2015 году», добавил он.



Также Герус заявил, что к нему не обращался олигарх Игорь Коломойский с просьбой пролоббировать свои интересы.



«Ни в интересах Коломойского, ни в интересах Ахметова решения приниматься не должны. Они должны приниматься в интересах украинского общества», — подчеркнул он.