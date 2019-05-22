Парубий: В законопроекте Зеленского сохраняются закрытые партийные списки на выборах

В законопроекте президента Владимира Зеленского предлагается сохранить закрытые партийные списки в избирательной системе, заявил председатель Верховной рады Анлрей Парубий.



«Предложенная нам система — это полностью закрытые партийные списки», — сообщил он во время заседания парламента.



Парубий добавил, что аппарат Рады сейчас зарегистрирует законопроект и раздаст копии документа депутатам.



Как сообщалось, сегодня Верховная Рада собралась на экстренное заседание по просьбе президента Зеленского. Парламентарии должны рассмотреть изменения в избирательную систему перед досрочными парламентскими выборами.