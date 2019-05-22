У Зеленского отреагировали на провал голосования в Раде по закону о выборах

В команде президента Украины Владимира Зеленского прокомментировали отказ Верховной Рады включить в повестку дня законопроект об изменении избирательной системы для выборов народных депутатов.



Представитель президента в Раде Руслан Стефанчук в кулуарах отметил, что если парламент отказывается менять закон о выборах, то выборы могут пройти и по старому закону.



Отвечая на вопрос журналиста, какие будут дальнейшие шаги Зеленского, Стефанчук ответил, что ему нужно обсудить этот вопрос с президентом.



«У нас есть несколько планов, но они зависели от того, какая будет реакция Верховной Рады. Мы реакцию получили, дальше мы будем выстраивать нашу тактику по плану А, Б или С которые у нас есть», — добавил Стефанчук.



Заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка прогнозирует, что внеочередные выборы в парламент пройдут по старому законодательству.



«Половина парламента будет избираться по партийным спискам, а другая половина — по мажоритарной системе», — пояснил он в кулуарах парламента.



Замглавы АП подчеркнул, что вчера во время консультаций между президентом и главами фракций был достигнут компромисс, однако сегодня парламент не стал его придерживаться.



Рябошапка отметил, что указ президента о роспуске парламента и досрочных выборах уже подписан, но есть вопрос в том, когда он будет официально опубликован.