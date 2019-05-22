Начальник Госохраны Гелетей подал в отставку

Начальник Службы государственной охраны Украины Валерий Гелетей написал рапорт об отставке. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.



«Для себя я решил, что напишу рапорт на увольнение после инаугурации, поскольку оставить свое подразделение в преддверии этого важного события было бы безответственно», - написал Гелетей.



Он пожелал своему преемнику «силы, мудрости и сил в почетной службе на благо нашей Родины».



Ранее президент Украины Владимир Зеленский освободил Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных Сил Украины.



Министр обороны Украины Степан Полторак также подал заявление о своей отставке.