Кабмин выделил 32 млн гривен на аудит «Укроборонпрома»

Кабинет Министров выделил 32 млн гривен на финансовый аудит государственного концерна «Укроборонпром». Об этом в ходе заседания правительства сообщил премьер-министр Владимир Гройсман, передают «Українськi Новини».



«Мы выделяем 32 млн гривен на возвратной основе для "Укроборонпрома", для того чтобы "Укроборонпром" начал финансовый аудит своей деятельности», — сказал он.



Премьер добавил, что Кабмин также решил подать в Верховную Раду законопроект относительно прозрачной работы госконцерна.

Экс-президент Петр Порошенко 17 апреля заявлял о начале международного аудита госконцерна «Укроборонпром». Тендер по аудиту госконцерна, который пообещал инициировать Порошенко, был объявлен еще в 2017 году.



Журналисты Bihus.Info выяснили, что член СНБО Олег Гладковский, его 22-летний сын Игорь и гендиректор «Укроборонпрома» Павел Букин причастны к коррупционной схеме по выводу из украинской оборонной сферы около 250 миллионов гривен.



Как утверждается, они организовали поставки оборонным предприятиям контрабандных деталей из России, а также из украинских военных частей по ценам, завышенным в 2-4 раза.



Игорь Гладковский, который фигурирует в расследовании СМИ, отверг все обвинения и пригрозил журналистам судом. Также Гладковский-младший записал ответ журналистам в стиле пародии на программу «Наші гроші».



Затем Петр Порошенко сообщил, что подписал указ об увольнении Олега Гладковского с должности первого секретаря СНБО.



Вечером 4 марта редакция Bihus.Info выпустила новый эпизод расследования. Журналисты уличили Олега Гладковского в получении «отката» с покупки российских приборов для самолетов.



В госконцерне «Укроборонпром» отрицают «откат» Гладковскому и назвали цену за детали «оптимальной».