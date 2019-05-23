Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Выборы 2019 Азовское море Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Один украинский военный получил ранение на Донбассе

23 мая 2019, 08:12

Один украинский военный получил ранение на Донбассе

За минувшие сутки на Донбассе в результате обстрелов был ранен один украинский военный. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Всего боевиков обвинили в пяти случаях нарушения режима прекращения огня 20 мая, из них дважды – с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибров 120 и 82 мм.

Под обстрелами оказались украинские позиции вблизи Марьинки, Золотого-4, Новоалександровки и Попасной.

«С начала текущих суток обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано», - подытожили в штабе.

ТЕМЫ

Прочее
ситуация на фронте
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
18:27
С 1 июня КПВВ Донбасса переходят на новый режим работы
10:30
Кравчук: Украине придется считаться с боевиками «Л-ДНР»
10:10
«ДНР» приговорила обвиняемого в соучастии убийства «Гиви» к 12 годам тюрьмы
23:02
8 военных оказались в плену, смерть на КПВВ и новые переговоры по Донбассу. Главное за день
16:12
«ДНР» в Донецке захватывает здание еще одной церкви
23:16
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
18:00
ОБСЕ: Житель Донецка получил ранение, «скорая» приехать не смогла
14:00
В центре Донецка установили бюст боевика «Мамая»
11:51
Активнее всего украинские сайты на Донбассе блокирует «ЛНР»
09:48
В «ЛНР» думают, закрывать ли копанку, которую назвали небезопасной
23:20
Что говорили о Донбассе в первый день президентства Зеленского. Главное за день
05:35
Помощник президента РФ встретился с главой «ДНР» во время боя MMA в Ростове
23:42
«Минск» на кону, избыток донбасской стали в РФ и стрельбы для школьников. Главное за неделю
13:14
Непризнанность и старый манеж. Донецкие легкоатлеты рассказали о проблемах при «ДНР»
22:35
Украина пойдет в Евросоюз без «ДНР»? ►
все новости
19:50
Зеленский ответил «нет» на вопрос о переговорах с Россией
19:25
Филарет: Если бы мы знали содержание, то не согласились бы на такой томос
19:12
Посол отреагировала на слова Зеленского о «старушке-Британии» и угле
18:55
У Зеленского хотят перенести реформу энергорынка на год. В комитете Рады против
18:40
Петиция за отставку Зеленского набрала достаточно голосов для рассмотрения
18:27
С 1 июня КПВВ Донбасса переходят на новый режим работы
17:46
Часть Донецкой области осталась без водоснабжения из-за обесточивания «Воды Донбасса»
17:12
Экс-муж Подкопаевой находится под домашним арестом
17:07
Зеленский объяснил, зачем нужен референдум о мире с Россией
16:45
Европейский инвестиционный банк предоставил Украине кредит в размере 200 млн евро
16:10
В Волновахском районе снаряд взорвался во дворе жилого дома
15:06
Опрос показал, что в Раду может пройти «Слуга народа» с 30% и еще три партии
15:05
В ВСУ отменили опрос военных по поводу боевиков «Д/ЛНР»
14:47
Зеленский оставил при должностях двух чиновников Порошенко
14:44
Полторак рассказал, куда ехали украинские военные, попавшие в плен на Донбассе
все новости
ВИДЕО
Минобороны не разрешило открыть аэропорт в Краматорске
22 мая, 14:02
Улицу под Администрацией президента открыли для прохода
21 мая, 11:31
Зеленский отправился в Администрацию президента пешком
20 мая, 13:51
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция