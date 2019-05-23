Один украинский военный получил ранение на Донбассе

За минувшие сутки на Донбассе в результате обстрелов был ранен один украинский военный. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Всего боевиков обвинили в пяти случаях нарушения режима прекращения огня 20 мая, из них дважды – с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибров 120 и 82 мм.



Под обстрелами оказались украинские позиции вблизи Марьинки, Золотого-4, Новоалександровки и Попасной.



«С начала текущих суток обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано», - подытожили в штабе.